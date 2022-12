Häromdagen kom beskedet att Theo Nordlund lämnar Kristianstad. Nu är han i stället klar för Rögle.

Theo Nordlund inledde säsongen i Kristianstad, där han gjorde sju poäng på 22 matcher den här säsongen. Förra säsongen gjorde han sex poäng på 42 matcher för samma klubb. Tidigare i veckan kom emellertid beskedet att den 20-årige backen lämnar den allsvenska klubben.

Nu står det klart att Nordlund plockas in av Rögle, på ett korttidskontrakt. Kontraktet sträcker sig över den kommande månaden. Han ska under den tiden ersätta Adam Engström, som nästa vecka tillfälligt lämnar laget för att förbereda sig för JVM-spel.

– Först och främst är det bra att vi får in Theo just nu med tanke på att vi har många av våra seniorer och juniorer iväg på landslagsspel. Han gör att vi säkrar upp numerären under den kommande månaden då både A-laget och juniorlagen har väldigt många matcher, säger Rögles assisterande sportchef Hampus Sjöström.

– Han är talangfull och vi hoppas han visar sin potential här i de chanser han får. Det är väldigt roligt att ha honom på plats, fortsätter Sjöström.

Nordlund har sedan tidigare tre SHL-matcher med Frölunda på meritlistan.

