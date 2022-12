Radek Muzik var en väldigt populär spelare i Luleå men fick knappt någon speltid vilket gjorde att han fattade det tuffa beslutet att lämna klubben för spel i Örebro.

Avskedet från Luleå blev dock känslosamt, berättar tjecken för hockeysverige.se.

– Det kom supportrar till flygplatsen för att säga hej då – då grät jag faktiskt, säger Muzik.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter att ha spenderat flera år i Luleå så valde 21-årige tjecken Radek Muzik att lämna Norrbotten för att flytta till Närke och Örebro.

Övergången bekräftades under onsdagen och redan dagen efter, på torsdagen, så anslöt han till sin nya klubb. Han reste då med ner till Jönköping och debuterade för Örebro i bortamatchen mot HV71.

Under debuten så matchades Muzik i fjärdekedjan tillsammans med JVM-uttagna duon Milton Oscarson och Leo Carlsson. Forwarden var nöjd efter matchen eftersom Örebro vunnit med hela 7-4.

– Det var en väldigt bra match. Vi spelade utefter systemet och vår gameplan som jag förstått det. Laget gjorde en riktigt bra match och för egen del kändes det också ganska bra. Jag hade några bra målchanser, en som var väldigt nära. Det är så det är ibland, säger Radek Muzik och fortsätter:

– Allting kändes bra här i första matchen. Jag har bra lagkamrater och fick spela med två unga killar i en kedja vilket funkade bra, Leo är helt otrolig, bara wow. Allt jag kan säga om honom är “Wow!”, säger han med ett skratt.

“Jag älskar Trocadero”

Radek Muzik spelade nästan tio minuter i sin Örebrodebut men då saknades han också under delar utav matchen.

I slutet av den första perioden tacklades han nämligen i ryggen av HV-backen Daniel Glad (vilket ledde till ett matchstraff) och tjecken åkte då in i sargen och fick en smäll som tog illa på handen/handleden. Muzik satt med en ispåse i båset men fortsatte sedan spela.

I den tredje perioden, när Örebro redan skaffat sig en stor ledning, utgick sedan nyförvärvet och spelade inte mer i matchen. Efteråt förklarar han dock att det endast var en säkerhetsåtgärd.

– När han tacklade mig så åkte jag in i sargen och jag fick ont i handen, jag känner fortfarande av det men förhoppningsvis är det lugnt. Det handlade mer om att vara på den säkra sidan och det var därför som jag inte spelade i slutet.

Radek Muzik i sin Örebro-debut. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Hur var det att bara hoppa rakt in och spela utan att ha tränat med laget?

– Jag tror det är bättre att bara få hoppa in och spela hockey direkt. Det har varit väldigt smidigt för mig.

– Killarna i laget är väldigt schyssta så det har varit enkelt att komma in i det. Jag känner mig bekväm och alla försöker hjälpa mig så det har bara varit bra.

Radek Muziks smeknamn från Luleå har också redan flyttat med till nya klubben då han kallas “Trocadero” av lagkamraterna eftersom han alltid dricker läskedrycken efter match.

– Jag älskar Trocadero, jag dricker det efter varje match men det smakar alltid bättre efter en seger. Det har blivit en rutin nu, säger tjecken och skrattar.

“Säsongen har varit tuff”

Det var snabba puckar för Radek Muzik när han skulle bege sig de nästan 80 milen från Luleå till Örebro.

21-åringen fick reda på att övergången skulle bli av under onsdagsmorgonen, packade och tog sedan farväl av Luleå för att flyga till Stockholm och sedan åka vidare till Örebro med den utrustning och packning som han hann få med sig.

– Allting gick väldigt fort. Jag fick ett samtal i går (onsdag) morse och sedan fick jag en flygbiljett. Det var stressigt för jag hade inte så mycket tid att packa mina väskor och allt sånt. Det blev ganska bråttom men nu är jag här med Örebro och allt har löst sig bra, säger han och fortsätter:

– Jag flög till Stockholm och sedan plockades jag upp av en taxi. Jag har massa grejer med mig men en del av mina grejer och väskor är kvar uppe i Luleå. Snart (20 december) ska Luleå komma ner och möta oss i Örebro och då ska de ta med sig mina väskor som är kvar där.

Det blev mycket bänksittande i Luleå för Muzik. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Forwarden från Klatovy flyttade till Luleå 2018 och imponerade sedan i klubbens juniorlag vilket ledde till att han fick debutera i SHL redan i januari 2020, efter en och en halv säsong i Norrbotten. Trots att han spelat SHL-hockey under fyra säsonger i Luleå, och gjort 112 SHL-matcher för klubben, så lyckades han i princip aldrig ta en ordinarie plats på fyra kedjor.

Under säsongen 2020/21 fick han spelade 30 matcher, snittade sju minuters istid och gjorde fem poäng. Förra säsongen gjorde han 48 matcher men fick bara 6:21 minuters istid och bidrog då med tre mål och åtta poäng.

Den här säsongen fick han spela i 23 matcher men snittade då endast 3:44 minuters istid och sköt två mål. Konkurrenssituationen gjorde att han knappt ens tog plats i laget och valde därför att flytta vidare i karriären.

– Säsongen har varit tuff… I Luleå är det många spelare, många bra spelare, och sedan värvade de två nya killar (Mario Kempe och Tomi Sallinen) och då blev det ännu fler spelare och tuffare konkurrens. Det är därför jag valde att göra den här flytten.

Vad hoppas du ska bli annorlunda i Örebro?

– Självklart är det så att jag vill ha mer istid och jag hoppas få det nu. Jag vill hjälpa det här laget att vinna. Nu spelar jag för Örebro och jag ska göra allt jag kan för att det här laget ska vinna matcher.

“Det var väldigt mycket känslor”

Radek Muzik var en väldigt populär spelare i Luleå och hade växt ut till en publikfavorit bland Luleås supportrar. Detta då han oftast utmärkt sig som en hårt jobbande spelare som inte är rädd för att ge sig in i tuffa situationer och han har alltid spelat med stor vilja och gett allt för lagets skull.

Tjecken har också stuckit ut med sin personlighet då han båda är jordnära och har lätt för skratt vilket gjort att han blivit väldigt uppskattad av Luleås supportrar.

Därför blev det jobbigt för Muzik när han nu skulle ta farväl av staden och supportrarna som kommit honom så nära hjärtat.

– Ja, det var väldigt känslosamt att lämna Luleå. Jag kom dit när jag var väldigt ung och jag har varit där i flera år. Det var väldigt mycket känslor. Jag fick meddelanden från fans och det kom också supportrar till flygplatsen för att säga hej då. Det var väldigt känslosamt, jag grät faktiskt mycket då. Det var riktigt tufft.

Radek Muzik var en publikfavorit i Luleå. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Du har spelat i Luleå under flera år och fått en stark koppling till laget och staden, hur tufft var det att komma fram till att du behövde lämna?

– Det var ett väldigt svårt beslut. För mig och för min hockeykarriär så är detta det bästa beslutet. Jag sökte efter att få spela mer och nu har jag kommit hit och allting känns bra så här långt.

I Luleå fick du inte spela mycket och fick oftast agera 13:e forward. Hoppas du nu i Örebro kunna bevisa att du är tillräckligt bra för att vara en ordinarie SHL-spelare?

– Självklart, jag behöver bevisa det. Förhoppningsvis kommer jag göra det, jag ska göra allt jag kan för att visa att jag kan spela här, avslutar Radek Muzik innan han går in i omklädningsrummet igen för att dricka sin Trocadero.

