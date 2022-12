Västerås ledde med både 3-0, 4-1 och 6-4 mot Björklöven.

Men med 17-årige Melker Thelin mellan stolparna vände “Löven” och vann med 7-6 efter straffar då Scott Pooley blev fyramålsskytt.

– Melker kom in och gjorde ett otroligt jobb. Jag är så glad för det här laget, det är grymt, säger Pooley till C More efteråt.

De senaste åren har det byggts upp mer och mer av en rivalitet mellan Björklöven och Västerås, speciellt efter att lagen möttes i kvartsfinal under vårens slutspel. Det bäddade för en häftig tillställning i Umeå under fredagskvällen.

Till slut kunde Björklöven vinna med 7-6. Det blev alltså 13 mål i matchen, varav sex stycken kom i powerplay, 18 tvåminutersutvisning och en dramatisk straffläggning i en galen och händelserik match.

Västerås fick en perfekt start på matchen då 1-0 kom genom Lukas Zetterberg redan efter drygt en minuts spel. Lagkaptenen Jimmie Jansson Lorek satte sedan 2-0 halvvägs in i perioden och strax därefter tvingades Björklöven till ett målvaktsbyte.

17-åringen fick hoppa in för “Löven”

“Löven” har redan Joona Voutilainen på skadelistan och Alex D'Orio vaktade därmed kassen men även fick skadebekymmer under matchen mot Västerås och var tvungen att kliva av. In mellan stolparna kom då i stället 17-årige Melker Thelin, född 2005, som därmed fick göra sin debut i HockeyAllsvenskan.

När Västerås fick spela powerplay tvingades dock Thelin kapitulera då Alexander Lunsjö styrde in pucken i mål. Efter ett stökigt slut på perioden fick Björklöven spela fem-mot-tre och då fick hemmalaget in en reducering till 1-3.

– Vi kommer ut bra och får 3-0, det var precis som vi ville. Vi spelade med intensitet och är bra i egen zon men sedan kommer det några utvisningar. Det ligger kanske lite känslor kvar från förra årets slutspel, säger Lukas Zetterberg till C More efter första perioden.

Weigel med första målet

Zetterberg klev sedan fram igen genom att skjuta 1-4 men Björklöven kämpade sig tillbaka in i matchen.

Scott Pooley sköt 2-4 efter assist av poängkungen Nick Schilkey och i slutet av perioden kom även 3-4. Schilkey sköt ett skott som styrdes in av Fredric Weigel. Efter att ha stått för 0+17 under säsongens första 25 matcher gjorde Weigel därmed sitt första mål för säsongen.

– Jag trodde inte jag skulle göra något mål i år. Jag har varit rätt frustrerad de senaste matcherna, jag har haft ganska bra möjligheter. Äntligen kom det och det var väl på ett sånt sätt som det ska komma också, säger Weigel till C More i pausen.

Pooley sköt sedan 4-4 tidigt i den tredje med sitt andra i matchen. Sedan åkte Västerås ifrån igen då Sakari Salminen sköt två raka mål i powerplay och ställningen var 4-6.

Pooley hjälte: “Jag saknar ord”

“Löven” vägrade dock att ge sig. Daniel Rahimi satte reduceringen och Scott Pooley klev sedan fram igen och sköt 6-6 med en och en halv minut kvar att spela för att tvinga matchen till förlängning och sedermera även straffar.

I straffläggningen räddade 17-årige Melker Thelin fyra av fem straffar för Björklöven. Framåt var det återigen Scott Pooley som visade vägen. Han gjorde mål på två straffar och gjorde alltså totalt fem mål i matchen men eftersom endast ett räknas som avgörande i statistiken så räknas han som fyramålsskytt i matchen.

– Vilken otrolig insats. Det visar vilken karaktär vi har den här gruppen. Vi är nere och det är fram och tillbaka med powerplay åt båda håll. Melker kom in och gjorde ett otroligt jobb. Jag är så glad för det här laget, det är grymt Jag saknar ord för att beskriva den här matchen, det är bara helt otroligt, säger Pooley till C More efter matchen.

Ska spela med J18 i morgon

Melker Thelin blev den sjätte yngsta målvakten i HockeyAllsvenskans historia när han byttes in. Han stoppade sedan 24 av 28 skott samt fyra straffar i segern.

– Jag blev lite chockad när jag fick höra att jag skulle in, jag hade ingen aning. Jag försökte bara fokusera på det jag kan påverka och göra mitt bästa, säger Thelin, som ska spela för Björklövens J18-lag borta mot Luleå under lördagen, och fortsätter:

– Jag måste faktiskt kolla vilken tid bussen går, säger han.

Björklöven – Västerås 7–6 SO (1-3,2-1,3-2,0-0,1-0)

Björklöven: Scott Pooley 4 (inklusive avgörande straff), Gerry Fitzgerald, Fredric Weigel, Daniel Rahimi.

Västerås: Lukas Zetterberg 2, Sakari Salminen 2, Jimmie Jansson Lorek, Alexander Lunsjö.

