Efter en fem matchers lång förlust-svit kommer nu lite positivare nyheter från Brynäs-lägret. Detta då både Anton Rödin och Johan Larsson tycks närma sig spelklar status enligt uppgifter från Gefle Dagblad.

Stjärnduon Anton Rödin och Johan Larsson har stått utanför truppen under en tid på grund av skador. I deras frånvaro har det gått allt tyngre för Brynästruppen som nu har en fem matchers lång förlust-svit bakom sig.

Men under gårdagen kunde Gefle Bladet konstatera att duon närmar sig en återkomst i laguppställningen igen. Larsson ska ha klivit in som första center under träningen i en kedja med Greg Scott och Dmytro Timashov. Men under onsdagsträningen fick Scott se sig flyttad till en annan kedja då Rödin fick ta hans plats bredvid Larsson enligt en liverapportering från träningspasset.

Kanske är det just duons återkomst som behövs för att Brynäs ska kunna vända på förlusttrenden.

“Seriens bästa värvning”

– Johan betyder såklart jättemycket. Han är den personen, ledaren och spelaren som vi behöver. Vi sa att han var seriens bästa värvning inför säsongen och det tycker jag fortfarande, sade sportchefen Johan Alcén till lokaltidningen under gårdagen.

Brynäs spelar sin nästa match under morgondagen då Gävleklubben då Timrå står för motståndet borta i NHC Arena.

Lagkaptenen Rödin har denna säsong noterats för två mål och sex assist under 14 spelade matcher. Larsson har stått för fem mål och sju assist under 18 matcher.

TV: "Orolig att Malmö inte klarar av det här"

Matchrapporter: Brynäs slog VIK Hockey efter Elias Zimmermans dubbel Tuff match slutade med seger för Brynäs mot Örebro Hockey J18 Elias Zimmerman matchhjälte när Brynäs vann mot Grums Färjestad vann toppmötet mot Brynäs med 5-3 Fem raka segrar för Brynäs – efter 7-2 mot BIK Karlskoga