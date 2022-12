MoDo kom in till seriefinalen mot Södertälje med tolv raka segrar. Då klev SSK fram och gjorde sitt bästa för att förstöra den magiska sviten – förgäves. Serieledarna vann med 2-1 efter ett dråpligt vinstmål.

– Vi visar att vi är med och slåss, säger SSK:s huvudtränare Magnus Bogren till C More.

Södertälje gör en väldigt fin säsong och har seglat upp som MoDo:s främsta utmanare och ligger på en andraplats i den Hockeyallsvenska tabellen.

När lagen då möttes i Örnsköldsvik handlade det om en ren seriefinal. Där SSK visade att man kan vara med och spela jämnt mot seriesuveränen.

Det var också Södertälje som tog ledningen i den andra perioden efter ett mål av Renars Krastenbergs. Ett mål som innebar att MoDo var i underläge inför den sista perioden.

– Det är för dåligt. Vi förlorar för mycket kamper i vår zon. Därför ser det ut som det gör. Vi måste tävla mer och det är det vi måste göra nu. Vi är som bäst när vi får vända spelet genom mittzonen och komma med fart, sa MoDo:s kapten Emil Wahlberg till C More i pausen.

Vände till seger

I den tredje perioden kvitterade Theodor Niederbach med ett vackert avslut bakom Nikita Tolopilo.

Efter en svängig matchbild kom så seger målet. Med bara minuter kvar lyckades Mikkel Aagaard få in pucken på något vänster. Motståndarmålvakten låg med ryggen mot isen och dansken lyckades styra in pucken i mål. Ett mål som innebär att vinstsviten förlängs till 13 matcher, och det utbröt en vild glädje.

– Jag tror att det är mer tur än något annat. Fråga mig inte hur. Det känns bra, vi jobbar för det hela tredje perioden. Vi ville det klart mest i kväll. Det är i alla fall inte vår bästa match men vi hittar ett sätt att vinna, säger Mikkel Aagaard efter matchen.

“Visar att vi är med och slåss”

I den jämna matchen blev skottstatistiken 30-29 till SSK. Men det ville sig inte riktigt för gästerna i denna matchen.

– Vi har tillräckligt med chanser för att sätta dit den. Det är en tajt match. Ibland studsar det emot. Vi visar att vi är med och slåss. Vi skapar chanser men jag tycker inte att vi är effektiva, tyvärr, säger Magnus Bogren.

Södertälje ramlar i och med förlusten ner på tredjeplatsen och har på lördag nästa match hemma mot Mora.

