Det hade gått 286 minuter sedan Linköping senaste nätade i Skellefteå när Ty Rattie skickade in 1–2. Trots det förlorade man kvällens möte – mycket på grund av en storspelande junior.

– Det här kan vara ett stjärnskott, säger kommentatorn Åke Unger i C More.

För andra matchen i rad ställde Skellefteå upp med junioren Alexander Hellnemo i målburen. 18-årige fick fortsatt förtroende efter en succédebut i veckan och hade ett tufft uppdrag framför sig återigen. Men med sig in i matchen hade han kanske ett litet övertag över Linköpingsspelarna.

Det gästande laget hade nämligen inför kvällens match inte gjort mål i Skellefteå Kraft Arena på sina tre senaste försök. Senaste spelaren att göra mål i arenan för LHC var Oula Palve knappa 14 minuter in i ett möte 17 oktober 2020. Man har alltså spelat över 200 minuter utan att mål i Skellefteå.

Detta spöke såg ut att få fortsatt liv i dag när Linköping spelade två hela perioder utan att få in pucken bakom 18-årige Alexander Hellnemo. Detta trots att man var det piggaste laget efter en veckan där SHL-lagen matchats hårt till följd av spelschemat.

– Linköping får för mycket tid att bygga upp sitt spel, där är vi inte tillräckligt intensiva på dem, de får plantera puckarna som de vill. Vi måste skruva upp oss, säger Skellefteås tränare Robert Ohlsson inför andra perioden.

“Kläcker en stjärna ”

Hellnemo bara växte och växte och blev till slut precis det spöke som LHC tidigare haft emot sig i arenan. Efter åtta räddningar i den första perioden stod han för ytterlige 17 (!) i den andra och hyllades stort under C Mores sändning.

– Jag tycker att han gör det kanonbra. Det ser ut som att han spelat i SHL i 25 år. Innan matchen mot Luleå gav jag honom lite tips från en gammal man, säger skadade burväktaren Gustaf Lindvall i C More.

– Det här kan vara ett stjärnskott. Att man kläcker en stjärna här när han spelar på det här sättet, säger kommentatorn Åke Unger i C More.

Nollan äntligen spräckt – efter 286 minuter

Men, efter cirka 286 minuter av spel i Skellefteå Kraft Arena kunde Linköping äntligen få hål både på spöket och den storspelande junioren. Målet av Ty Rattie kom med cirka en minut kvar att spela och kanske lite för sent för att göra det hela spännande.

Andreas Wingerli skickade in 3–1 i tom bur efter fint förarbete av Oscar Möller och säkrade både tionde raka segern och succén för sin unge lagkamrat Hellnemo, som räddade 32 av 33 skott.

– Det kändes bra. Det var lite mer skott idag. Det var skönt att vinna. Det var mycket gratulationer efter torsdagen, men det var bara att släppa det och fokusera på det här, säger Hellnemo efter segern i C More.

