ECHL-svensken Sebastian Vidmar kommer att få följa Adirondack Thunders närmaste matcher från sidan. Enligt The Post Star kommer svensken att stängas av åtminstone tre matcher efter en incident med en linjedomare i nattens förlustmatch mot Maine Mariners.

Det var i slutskedet av nattens möte mellan Adirondack Thunder och Maine Mariners i ECHL som den svenske forwarden Sebastian Vidmar råkade i bråk med motståndarbacken Fedor Gordeev.

Linjemännen hade problem med att lugna ned situationen och när en av domarna försökte kliva emellan så tog Vidmar tag i linjemannen och drog honom bakåt för att komma åt sin motståndare.

Vidmar tilldömdes en tiominutersutvisning för “Physical Abuse of Officials” på en kategori tre-nivå, som enligt The Post Star innebär att den svenske forwarden kommer att stängas av i minst tre matcher och att ligan automatiskt kommer att granska situationen.

Kudos to rookie ECHL referee Yannick Jobin-Manseau who got to call his 1st Physical Abuse Gamer(Category III) for Sebastian Vidmar's headlock on Liney Matthew Heinen. pic.twitter.com/9nPcyKIlyo