Med tal om kris inför förlorade Brynäs sin femte raka match efter 2–5 mot Frölunda.

I C More kritiserades laget hårt efter förlusten.

– Svårare för Lasu att ta sig in framför mål på träning, säger kommentatorn Johan Edlund.

Många började inför dagens hemmamatch i Gävle prata om en kris i Brynäs. När stjärnor som Johan Larsson och Anton Rödin stått utanför truppen har man åkt på fyra raka förluster innan man nu tog emot Frölunda.

Även Göteborgslaget kom till matchen med flera spelare borta. Andreas Borgman är fortsatt avstängd och Ryan Lasch hamnade utanför på grund av sjukdom. Men trots detta kunde man samla sig och vara dominanta i stora delar av de två första perioderna och till slut säkra en 5–2-seger mot Gävlelaget.

För Brynäs är det därmed den femte raka förlusten och laget sjunker fortsatt i tabellen.

Det var däremot Brynäs som inlett starkast och fick hål på Lars Johansson tidigt, men efter det var det i stora delar Frölunda som styrde matchbilden. Brynäs böjd på flera chanser och släppte efter en sådan bjudning även in 1–1 från Max Fribergs klubba.

– Helt okej, inte riktigt som vi vill ha det men mycket är bra ändå. Vi vinner mycket puckar runt deras blålinje och i mittzon, säger målskytten till C More.

Andra perioden gav endast ett mål. Patrik Carlsson gav sitt lag ledningen dryga sex minuter in och i studion efter 40 spelade minuter var C Mores experter tydliga med att Brynäs kändes stressade och ostrukturerade av sin tunga form.

– Det är stressat och pressat, säger experten Fredrik Söderström i C More.

Kritiseras – men hugger tillbaka

– Vem är det som ska kliva fram för Brynäs? frågade sig kommentatorerna i C More inför den sista perioden. Svaret fick de snabbt. Redan efter 31 sekunder gjorde Nick Olesen 2–2 och det såg under en period ut som man hittat tillbaka in i matchen, men ödesdigra misstag såg till att Frölunda kunde vända matchen för andra gången.

Trots ett spelmässigt övertag för Brynäs gjorde gästerna både 3–2 och 4–2. Det sista efter att Nicklas Lasu enkelt gått runt Brynäs försvar och petat in pucken under Anders Lindbäck lyfta benskydd.

– Jag förstår ilskan hos Mikko Manner. Det är svårare för Lasu att ta sig in framför mål på träning än det var vid det där målet. Det känns som att Brynäs är i enormt behov av att få tillbaka Johan Larsson och Anton Rödin, säger C Mores kommentator Johan Edlund.

Friberg satte femte målet i tom bur och efter matchen menade ventilerade Mikko Manner sin frustration, men menade att studion i C More var fel ute.

– Jag tycker inte att vi var så svaga hela matchen. Tredje perioden var vi bra. William Strömgren tar hela laget på sig i ryggsäcken. Vi släpper in tredje och fjärde för enkelt. Vi måste vara mycket starkare där. Vi hade momentum, men när det gäller där måste vi vara starka. De visar varför de vinner mer än förlorar. Jag är stolt över killarnas tredje period. De ville mycket, men det räcker inte i den här ligan, säger han i C More och fortsätter:

– Vi kanske vill för mycket. Vi tappar puckarna i fel lägen. Man måste täcka isen mycket starkare i egen zon. Jag såg bara hur han gick in i vår zon. Vi kanske ser ut att börja tappa självförtroende, men ni vet inte vad ni pratar om (om kritiken om ostrukturerat spel).

"Skitsnack alltihop"

Efter intervjun fortsatte kritiken från studion i C More. Petter Rönnqvist gav en rejäl känga genom en hel del ironi.

– Jättebra, det är bara att fortsätta. De spelar, de kämpar, de tar i, det är inget strukturellt fel, bara några få misstag – och därför har man förlorat fem raka matcher. Det är skitsnack alltihop, säger han i sändningen.

