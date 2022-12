Mika Zibanejad var 49 sekunder ifrån att bli matchhjälte för sitt New York Rangers. Då kvitterade Brady Tkachuk för Ottawa Senators – innan samme Tkachuk sedan sköt bonuspoängen till Senators i förlängningen.

– Just nu är det bara en besvikelse, säger Zibanejad.

Med sitt tolfte mål för säsongen såg det länge ut som att Mika Zibanejad skulle bli New York Rangers matchhjälte i nattens möte med Ottawa Senators. Den svenske storstjärnan sköt 2–1 till Rangers sex minuter in i den tredje perioden, ett mål som såg ut att bli det matchvinnande målet under stora delar av perioden.

Då klev Ottawa Senators lagkapten Brady Tkachuk in i bilden. Med 49 sekunder kvar att spela av den tredje perioden kvitterade 23-åringen – och med 18 sekunder kvar att spela av förlängningen sköt Tkachuk bonuspoängen till Senators.

Zibanejad blev därmed bestulen på hjälterollen i Madison Square Garden.

– Just nu är det bara en besvikelse. Vi spelade inte tillräckligt bra i den första eller andra perioden, men vi gjorde ett lite bättre jobb i den tredje perioden. Det är synd, speciellt då (Igor) Sjestjorkin gav oss en chans att vinna, säger Zibanejad till NHL.com.

Nära avgörande i förlängnignen

Svensken var nära att avgöra i förlängningen, men nekades av förre Rangers-målvakten Cam Talbot.

– Han (Talbot) höll oss i matchen. Han gav oss på bänken ett lyft, säger tvåmålsskytten Brady Tkachuk.

Förlusten var Rangers tredje raka hemmaförlust.

– Vi spelar inte tillräckligt bra. Vi hade två chanser i förlängningen, men förtjänar i ärlighetens namn inte ens att vara där. Vi ska egentligen vara nöjda med 2–2, men vi var inte tillräckligt bra. Speciellt de två första perioderna, säger tränaren Gerard Gallant.

New York Rangers – Ottawa Senators 2–3 (1–0, 0–1, 1–1, 0–1)

New York: Vitalij Kravtsov (1), Mika Zibanejad (12).

Ottawa: Brady Tkachuk 2 (11), Tim Stützle (9).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.