MoDo är omöjliga att besegra just nu. Kristianstad gjorde ett tappert försök, men föll med 3-1. Stora segerorganisatörer blev målvakten Marcus Nygren och backen Pontus Näsén.

– Vi går hur långt som helst, det är bra moral i laget, säger Mikkel Aagaard till C More efter segern.

Kristianstad tog emot serieledarna MoDo med tio raka segrar. Och det var också hemmalaget som började bäst.

I den första perioden hade man en stor del av puckinnehavet och tog också ledningen med 1-0 genom Pontus Netterberg. MoDo kom inte riktigt upp i nivå och ett skott i ramverket av Adam Pettersson var det närmsta man kom ett mål i perioden.

– Mina klubbar kommer från antarktis så kalla som de är just nu, sa forwarden till C More efter den första perioden.

I den andra fortsatte Kristianstad att föra matcherna, men det var MoDo som fick utdelning.

Vändningen blev matchavgörande

Först var det Theo Jacobsson som kvitterade på ett friläge efter en fin passning av Pontus Näsén. Assistkungen spelade sedan fram backkollegan David Bernhardt till 2-0. Det efter en chanskavalkad för hemmalaget med bland annat två missade frilägen.

MoDo gick då in med en 2-1-ledning inför den tredje perioden, mycket tack vare målvakten Marcus Nygren.

Samma visa fortsatte sedan i den tredje perioden där Kristianstad sökte efter en kvittering – men istället styrde Mikkel Aagaard in 3-1 till MoDo. Ett resultat som höll sig hela vägen in till slutsignalen. MoDo har nu elva raka segrar och dominerar Hockeyallsvenskan vid tillfället.

– Väldigt starkt att komma härifrån med tre poäng. Vi spelar inte vår bästa hockey men vi kommer härifrån med segern. Vi går hur långt som helst, det är bra moral i laget, säger Mikkel Aagaard till C More efter segern.

