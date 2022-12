Patrik Laine har dragits med en stukad fotled sedan mitten av november. Men under fredagen, när Columbus Blue Jackets möter Laines tidigare klibb Winnipeg Jets, är det möjligt att den finske stjärnspelaren återvänder till spel igen enligt NHL:s hemsida.

Columbus Blue Jackets har fått klara sig utan Patrik Laine sedan mitten av november efter att forwarden råkat ut för en stukad fotled, under en match mot New York Islanders. Den finske forwarden har därmed fått sitta vid sidlinjen under de senaste sju matcherna.

Men nu ryktas den finske stjärnan kunna återvända under fredag nattens match mot sin tidigare klubb—Winnipeg Jets. Detta enligt NHL:s hemsida.

– Han presterade bra under träningen. Han känner sig bättre, sade tränaren Brad Larsen till NHL under onsdagen och tillade sedan:

– Vi har ytterligare en träning under morgondagen och sen kommer vi fatta beslutet kring hans status i Winnipeg.

“Oavsett vart, eller vilka som står för motståndet"

Vidare skriver sajten att Laine själv inte siktar på fredagsmatchen för att göra sin återkomst till Columbus laguppställning, men att han är sugen på att spela igen, “oavsett vart, eller vilka som står för motståndet”.

Den 24-årige Laine har denna säsong stått för två mål och två assist under sina åtta spelade matcher.

TV: Se Torontos minnesstund för Salming