Kris Letang har drabbats av en stroke.

Det bekräftar Pittsburgh Penguins på sin hemsida.

– Hans hälsa är vår högsta prioritet, säger general manager Ron Hextall.

Kris Letang, 35, har drabbats av en stroke och blir borta från ishockeyn på obestämd tid. Det meddelar Pittsburgh Penguins på sin hemsida under onsdagen.

Det var i måndags som Letang fick föras till sjukhus för att testas där det konstaterades att han fått en stroke. Det är andra gången i karriären som Kris Letang får en stroke då han också fick en stroke 2014.

– Kris uppgav symptom till vår stab på måndag och fördes omedelbart till sjukhus för att testat. Resultaten var chockerande men vi är tacksamma för att Kris mår bra. Vi vill tacka sjukhusstaben för deras hjälp. Kris är en krigare på isen men i första hand är han en son, far, make och vän. Hans hälsa är vår högsta prioritet, säger general managern Ron Hextall.

Kris Letang is out indefinitely after suffering a stroke on Monday.



Letang is not experiencing any lasting effects of the stroke and will continue to undergo a series of tests over the next week. https://t.co/dQeKuhrBH2