Axel Holmström hade ett par tunga år i HV71.

Men nu har han hittat självförtroendet igen i finska Vasa Sport där han har gjort succé hittills den här säsongen och förlängt kontraktet till 2025.

– Det är klart att det har varit över förväntan, jag skulle ljuga om jag sade något annat, säger Holmström till hockeysverige.se.

2019 återvände Axel Holmström hem till Sverige igen efter två år i Nordamerika och han skrev då på ett tvåårskontrakt med HV71 i SHL.

Det blev dock inte som förväntat i HV och efter att klubben åkte ut ur SHL 2021 så lämnade Holmström återigen Sverige och flyttlasset gick då till vårt grannland i öst, Finland.

26-årige centern är nu inne på sin andra säsong i Vasa Sport där han är en av sex svenskar i laget (övriga är Sebastian Stålberg, Emil Johansson, Henrik Eriksson, Jens Lööke och Simon Hjalmarsson).

Holmström har då hittat rätt i Vasa som är lite av en "svenskstad” eftersom det ligger allra längst ut i västra Finland.

– Jag tycker att det rullar på bra. Vi trivs väldigt bra här i Vasa, jag och flickvännen. Det är en hel del andra svenskar i laget och det underlättar en hel del. Staden är ju också väldigt svenskvänlig så det är skönt att kunna göra sig förstådd och förstå andra på ett annat sätt. Allting känns bara bra så vi bestämde oss även för att skriva på för två nya år här, säger han till hockeysverige.se.

Arvidsjaursonen tycker också att det är mycket mer positivt under sin andra säsong i Vasa Sport då han har blivit mycket mer bekväm med allting runt omkring.

– Det har varit lite så för mig på de flesta ställena jag spelat att andra året alltid känts lite bättre. Jag känner mig mer installerad, känner folk runt omkring och känner mig mer trygg här liksom. Det har varit så tidigare privat också att allting är lite bättre andra året, säger Holmström och fortsätter:

– Det underlättar ju också när man får vara på samma ställe. Och hur det är på isen och utanför isen går ganska mycket hand i hand. Trivs man utanför isen så går det ofta bättre på isen och vice versa, det synkar ganska bra. Sedan kanske det inte alltid går som man vill även om man trivs utanför heller.

Spelar i helsvensk kedja: “Underlättar”

Axel Holmström har då också gjort succé för sitt Vasa under hösten. På de första 25 matcherna har han gjort 24 poäng (8+16) och därmed redan förbättrat sig jämfört med i fjol då han gjorde 21 poäng (7+14) på 59 matcher i Liiga.

Vad ligger bakom det här lyftet?

– Jag känner mig fräschare och bättre, det märkte jag redan på försäsongen. Jag har gjort ett bra jobb i sommar och hade en bra känsla efter att jag fick vara fräsch och spela mycket förra säsongen. Jag kände mig helt enkelt mer förberedd mentalt den här säsongen.

Axel Holmström och Simon Hjalmarsson leder Vasa Sport. Foto: C More/Skärmdump

Den tidigare Skellefteå- och HV71-spelaren ingår också i en helsvensk kedja. Den senaste tiden har han parats ihop med Simon Hjalmarsson och Jens Lööke. Trion har då klickat direkt med varandra och är en av de hetaste kedjorna i Finland.

– Jag har mycket att tacka mina kedjekamrater. Att få spela med Lööke och Hjalmarsson underlättar en hel del. Vi kan prata svenska med varandra och vi förstår varandra samtidigt som vi tänker hockey på lite samma sätt. Speciellt Hjalmarsson är lätt att spela med för han har väldigt mycket erfarenhet och mycket hockey-IQ.

– Vi tre ser situationer på samma sätt och vi behöver kanske inte lika mycket snack ute på isen. Vi vet vad ska göra och håller det enkelt. Det funkar bra såhär långt och det är bara att hoppas att det håller i sig.

Har toppat poängligan: “Inget jag förväntat mig”

Samtidigt är det svårt för Holmström att vara helt nöjd då Vasa Sport ligger näst sist i Liiga-tabellen, även om det är jämnt och det endast är fem poäng upp till den sista slutspelsplatsen.

– Det viktigaste är ju ändå att vinna och även om det går bra personligen så tar det ju bort lite från känslan om laget inte går bra. Vi måste börja hitta sätt att vinna matcher och eftersom det är så jämnt krävs det bara ett par segrar så kan man vara på slutspelsplats. Det är många viktiga matcher som vi har framför oss nu.

Trots lagets insats så har Axel Holmström lyckats vara en av ligans bästa spelare hittills den här säsongen. Under långa perioder har han toppat poängligan vilket gör att han har haft en guldhjälm på sig under Vasas matcher. I skrivande stund ligger han tvåa i poängligan på 24 poäng, en pinne bakom JYP:s Jerry Turkulainen som leder just nu med 25 poäng.

Hade du kunnat förvänta dig inför säsongen att du skulle vara med i toppen av poängligan?

– Nej, det är klart att det har varit över förväntan, jag skulle ljuga om jag sade något annat. Det var verkligen inte något jag förväntade mig när säsongen drog igång. Som sagt så har vi ett bra stäm i kedjan och lägena har suttit helt enkelt. Men det här med poängligan är inte mycket man funderar på. I hockey handlar det om att inte gräva ner sig för mycket när det går dåligt och inte heller bli för glad eller njuta för mycket när det går bra. Det handlar om att stanna ganska neutral.

Holmström hade två jobbiga år i HV71 som slutade med att klubben åkte ut ur SHL. Foto: Jörgen Jarnberger/Bildbyrån

“Har fått självförtroendet som jag saknade i HV71”

26-åringen från Arvidsjaur flyttade till Finland efter två ganska tunga år i HV71. Första året var han bänkad i ett antal matcher och brottades med stundtals mindre istid. Under andra säsongen hade han det sedan svårt att producera i ett dåligt HV-lag som sedan också åkte ut ur SHL med Axel Holmström på isen.

Han hade också problem med skador under åren i HV och producerade 33 poäng på 88 matcher under sina två säsonger i Jönköping. Men i Vasa Sport har han fått ett större förtroende av tränarna, spelar mer och har då gjort 45 poäng på 84 matcher så här långt under en och en halv säsong.

Vad skulle du säga är annorlunda som har gjort att det gått bättre för dig nu i Finland?

– Helt ärligt så beror det främst på mig själv. Egentligen är det jättesvårt att sätta fingret på. Jag känner att jag har växt i rollen och att ledarna litar på mig. Det har också gjort att jag har fått tillbaka mycket av det självförtroende som jag saknade i HV71. Saknar man självförtroendet så blir man inte speciellt bra.

– Det är nog den största skillnaden överlag. Jag har fått chanser och alltid haft känslan av att tränarna litar på mig och tycker om mig som spelare. Det har varit ett större kliv i år. Känslan nu är att det är roligare att spela hockey.

– Det handlar lite om att ta chansen när den dyker upp. Det tycker jag att jag har gjort i år också och nu är det bara att växa med det förtoendet.

Är det stor skillnad i spelet om man jämför SHL och Liiga?

– Det är väl lite öppnare spel här kanske. Det är svårt att svara på, det är inte helt olika men inte helt lika spel heller. Här är det väl kanske lite mindre rinkar och andra spelsätt.

– Efter vad som hänt med KHL, Ryssland och kriget så är ju SHL förmodligen Europas bästa liga. Liiga är väl ett hack under men det har ju blivit bättre också och flera väldigt bra spelare har flyttat hit också, precis som i SHL.

Det nya kontraktet gör att Holmström blir kvar i Vasa till 2025. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Skrev nytt tvåårskontrakt: “Inget att tveka på”

Framgången i Vasa Sport har också gjort att Axel Holmström blivit en uppskattad spelare inom klubben och för en och en halv vecka sedan gick Vasa Sport också ut med att de har tecknat ett nytt kontrakt med lapplänningen som sträcker sig till 2025.

Hur gick tankarna innan du skrev på?

– Det dök upp och de frågade om jag var sugen och känslan överlag var att jag ville stanna. Jag och flickvännen trivs väldigt bra så vi såg ingen anledning att inte stanna. Det känns som det rätta valet. Jag vill vara med och bygga något bra här i Vasa och ta oss till slutspel. Det är en spännande resa som vi har framför oss och det vill jag vara med på.

Att det var just ett tvåårskontrakt innebär också en extra trygghet för Holmström.

– Jag har spelat med utgående kontrakt tre säsonger i rad, så det var skönt att få till ett tvåårskontrakt. Även om man kanske inte vill erkänna det så är det ändå något som finns med däruppe i skallen. Nu är det skönt att veta var man kommer vara de kommande åren och planera utifrån det. Men jag får inte sluta spela bara för att jag har fått det här kontraktet utan jag måste fortsätta köra ändå.

Om man gör det så bra som Axel Holmström har gjort den här säsongen och är med i toppen av poängligan så brukar det dyka upp intresse från annat håll men 26-åringen valde alltså ändå att förlänga sitt kontrakt i ett såhär tidigt skede.

Lockade det inte att se om det fanns intresse innan du skrev på?

– Inte just nu, inte i det här läget. Jag hade kanske haft möjligheten att vänta och se om det dök upp något men det kändes bäst att stanna. Jag trivs väldigt bra här och det kändes rätt i magen så det var inget att tveka på.

Vi ska inte räkna med att få se dig spela här i Sverige snart igen då?

– Det kommer inte hända de närmsta två åren i alla fall, avslutar Axel Holmström.

