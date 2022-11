Alex Chiasson lyckades inte spela till sig ett NHL-kontrakt inför säsongen.

Nu är den tidigare Stanley Cup-mästaren i stället klar för provspel hos AHL-laget Grand Rapids Griffins.

Inför årets säsong erbjöds Alex Chiasson inget kontrakt av någon NHL-klubb utan han fick i stället satsa på att få ett kontrakt via tryout hos något lag. Han fick då provspela hos Arizona Coyotes men erbjöds inget kontrakt utan släpptes i stället av Coyotes.

Han har därefter varit free agent på marknaden men nu hoppas Chiasson kunna få ett kontrakt, återigen via provspel, men den här gången i farmarligan AHL.

Nu meddelar nämligen AHL-laget Grand Rapids Griffins att de har skrivit ett tryout-kontrakt med Alex Chiasson och att han kommer få chansen att försöka spela till sig ett kontrakt.

UPDATE: We have signed NHL veteran forward Alex Chiasson to a professional tryout. #GoGRG



