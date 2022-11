Oskarshamn får fortsätta vänta på sin första trepoängare i Be-Ge Hockey Center.

Efter en, enligt Anders Karlsson, usel försa period blev Jonathan Dahlén stor matchhjälte i Timrås 5–1-segern.

– Laget känns riktigt bra just nu, säger Dahlén i C More.

Inför dagens möte med Timrå hade Oskarshamn den ovanliga statistiken noll trepoängare på hemmaplan denna säsong. När pucken väl släpptes såg det ut som att det kanske skulle ändras på. Martin Filanders mannar tog tag i taktpinnen och dominerade spelet, men fick inte särskilt stor utdelning.

Efter perioden var Timrås Anders Karlsson minst sagt irriterad på sitt egna lags insats i den första perioden. En period som de förlorade med 0–1.

– Det är irriterande med alla 2–1:or vi släpper till. Det är fem, sex stycken under första perioden. Det var längesen. Det är ett jävla slarv. Ansvar. Jag hoppas jag var tydlig nog. Vi skapar lägena, men vi kan inte tappa allt försvarsspel när de vinner pucken. Det är för enkelt, säger tränaren i C More.

Fick utdelning efter tillsägelsen

Tydlig nog verkar det som att “Ante” Karlsson var. För i den andra perioden lyckades bortalaget vända på matchen. Jonathan Dahlén satte 1–1 innan Albin Lundin satte ledningsmålet mot slutet av perioden.

Inför sista var det trots detta en positiv Martin Filander som ställde sig vid C Mores mikrofon.

– Det är en jämn match generellt, vi gör en ganska bra första period. Andra är helt okej till sista powerplay som vi sumpar och så hamnar vi lite i underläge. Både målen känns lite onödiga. Vi kan hantera de situationerna normalt sett, säger Filander.

Drygt tre minuter hann spelas därefter innan Jonathan Dahlén satt sitt andra mål för dagen och plötsligt såg den där första hemmatrean ut att vara väldigt. långt bort för Oskarshamn.

Dahlén hattrickskytt: “Har mer att ge”

Hemmamatchen som började så bra blev därefter bara tyngre och tyngre. I den sista perioden gjorde bortalaget tre mål och säkrade därmed 5–1-segern. Två av de målen kom från Jonathan Dahléns klubba och cementerade hans fina kväll som hjälte och hattrickskytt.

– Det sista var skönt att sätta dit efter att jag fick en bentackling. I dag gör vi inte vår bästa match, kommer igång i andra, men vi har mer att ge. Laget känns riktigt bra just nu, säger Dahlén i C More.

Med segern har Timrå nu femte raka vinster på bortaplan och klättrar upp på en fjärdeplats i tabellen.

