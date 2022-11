Skellefteå fortsätter att vara SHL:s formstarkaste lag.

Sex raka vinster blev sju ikväll efter en 4–1-vinst mot Leksand. Dessutom kom man med spännande nyheter strax innan slutsignal

– Vi möter ett bättre Skellefteå, de kom ut väldigt starkt, säger Oskar Lang till C More.

Tre poäng skiljde lagen inför kvällens möte. Leksand kom från två raka vinster medan Skellefteå som ligans formstarkaste lag plockat hela sex raka. Det var vad som skulle kunna beskrivas som en sexpoängmatch. Vinnande ur bataljen gick till slut Skellefteå, som med kvällens 4–1-seger förlänger sin fina svit.

Och det var just Skellefteå som fick den bästa starten. Med drygt halva första perioden spelad hade man tagit en 2–0-.ledning efter mål av Jonathan Pudas och Tom Kühnhackl. Leksand fick iväg en hel del skott, men få träffade mål

– Vi möter ett bättre Skellefteå, de kom ut väldigt starkt och vi är inte med på de. Vi har några bra anfall, men inte mer än så, säger Olle Alsing till C More.

I den andra perioden tog sig Leksand tillbaka in i matchen och fick till slut även utdelning för sina skott.

– Får bra snurr där i deras zon och skönt att vi får utdelning, säger målskytten Oskar Lang.

"Jäkligt dåligt, passivt"

Men det hela räckte inte hela vägen. Pär Lindholm utökade ledningen innan Arvid Lundberg punkterade matchen med 4–1 i tom bur efter en sen forcering av Leksand i 6 mot 4. Leksand slutade matchen med 40 skott, men fick trots det endast in pucken vid ett tillfälle. Efter matchen var Patrik Zackrisson kritisk.

– Vi börjar jäkligt dåligt, passivt. Vi vet att vi möter ett offensivt skickligt lag, då kan vi inte ge dem de ytorna och den is som vi ger i början. Sen har vi en uppförsbacken, 2–0, det är tufft där ifrån. De spelar bra. Vi behöver bli effektivare och bli lite mer obekväma, forcera pucken mer mot mål, säger Patrik Zackrisson till C More.

Långt kontrakt för forwarden

Med 17 sekunder kvar av matchen var segern säkrad och Skellefteå kunde ge sina supportrar ytterligare positiva besked när de på jumbotronen meddelade att Rickard Hugg skrivit på ett långt kontrakt som sträcker sig till 2028.

Den 23-årige forwarden som tidigare varit i just Leksand har inlett säsongen med 18 poäng på 20 matcher och har byggt vidare på en imponerande fjolårssäsong. Hugg kom till Skelelfteå 2019 efter två år i kandensiska ligan OHL och har sedan dess växt ut till en målfarlig kugge i laget.

– Det känns jättekul att skriva ett längre kontrakt med Rickard. Han är i en bra ålder och är redan en bärande spelare för oss, både på och utanför planen. Han har tagit kliv för varje säsong han varit här. Vi är medvetna om hans möjligheter att få prova på spel i Nordamerika men vi känner ändå tillsammans att detta är en lösning som gynnar båda parter, säger sportchefen Forssell på klubbens hemsida.

