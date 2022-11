NHL-match skjuts upp – efter översvämning i arenan

NHL-matchen mellan Nashville Predators och Colorado Avalanche skjuts upp.

En översvämning i Bridgestone Arena sätter stopp för nattens match.

Under natten mellan fredag och lördag skulle Nashville Predators och Colorado Avalanche ha mötts i Bridgestone Arena i Nashville.

Men på fredagen har en vattenledning gått sönder vilket gör att det är översvämning i och runt arenan.

BREAKING: What appears to be a water main break on 6th Avenue by Bridgestone Arena has caused flooding inside of the arena. The Predators have a game scheduled there today. The Preds say they are "assessing the situation" to decide if that game and a college game will go on.@WSMV pic.twitter.com/zhjgoLLrLd