Kasimir Kaskisuo var mitt i att vakta Leksandskassen under hemmamatchen i Tegera Arena, när beskedet om Börje Salmings bortgång kom. Efter matchen hyllade den forne Torontomålvakten den stora hockeylegendaren.

– Det märks fortfarande vilket avtryck han har gjort där, och i hockeyn generellt, säger burväktaren till Dalademokraten.

Under gårdagen bjöds det på ett klassikermöte i Tegera Arena när Leksand ställdes inför Brynäs på hemmaplan. Trots att Leksandsklubben gick därifrån med 4–1-vinst var det inte bara glädjetjut och glada miner som följde. Under första periodens gång blev det känt att hockeyikonen Börje Salming nu hade somnat in.

Efter matchen fick Leksandsmålvakten Kasimir Kaskisuo, som tidigare varit del av Toronto Maple Leafs organisation under flera säsonger, chansen att dela med sig sina tankar kring den folkkäre legendaren till Dalademokraten.

– Börje pulveriserade alltid det finska laget, så han är stor i Finland också. Men han var speciellt stor i Toronto. Det märks fortfarande vilket avtryck han har gjort där, och i hockeyn generellt, säger den 29-årige finländaren till lokaltidningen.

"Lägger rivaliteten åt sidan för det som förenar oss"

Men Kaskisuo var långt ifrån den enda som berördes av beskedet. Inför andra perioden hölls en tyst minut för Salming, som sedan övergick till applåder och hejarop i form av den forne stjärnbackens namn, där båda supporterskarorna deltog.

– Det var väldigt coolt att se alla sluta upp tillsammans. Det är det vackra med hockey, att spelare och fans lägger rivaliteten åt sidan för det som förenar oss, säger Kaskisuo till Dalademokraten.

Den finske burväktaren har hunnit göra ett flertal matcher i AHL för Toronto Marlies, och fick under säsongen 2019/2020 även kliva in mellan stolparna under en match för Toronto Maple Leafs.

