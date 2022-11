Rögle förlorade mot Linköping efter straffläggning.

Det innebär att laget återigen är nere på kvalplats.

– Det är kris med stora bokstäver, säger C More-experten Sanny Lindström.

För två år sedan var de i SM-final och förra säsongen blev Rögle BK Europamästare efter att ha vunnit CHL.

Nu är Rögle ett lag i kris och efter torsdagskvällens förlust på straffar mot Linköping så ligger nu skåningarna återigen på kvalplats.

Trots förlusten och att de tappar i tabellen så valde tränaren Cam Abbott att hylla lagets insats mot Linköping där de låg under med 1-0 och 2-1 men hämtade upp för att ta matchen till förlängning och straffar samt få en poäng med sig hem.

– Vi gjorde mycket bra i matchen och vi fortsätter bygga därifrån. Om det hade studsat lite annorlunda så hade vi kanske kunnat ta tre poäng. Jag är besviken över resultatet men annars är jag ganska stolt över killarna, säger Cam Abbott till C More.

I C More-studion diskuterar sedan experterna vad som behöver hända i Rögle. efter lagets svaga höst.

– Det som behöver hända just nu är segrar, de behöver poäng och de behöver vinna matcher. Det är ett orosmoln med Rögle. Det är inte bara ett maskineri som ska starta, säger Johan Tornberg i sändningen.

“Han har gjort noll och ingenting för dem”

Rögle har nyligen skeppat iväg både Theodor Niederbach och Kim Rosdahl som i stället ska spela i nya klubbadresser. Samtidigt har laget skador på stjärnor som Ted Brithén, Dennis Everberg och Daniel Zaar där Brithén och Everberg är borta på obestämd tid medan Zaar blir borta i tre till sex veckor.

Rögle har därmed varit tydliga med att de är aktiva på marknaden och vill värva in nya spelare. Men det kanske inte löser problemet, menar Sanny Lindström.

– Att plocka in spelare är ingen given succé. De plockade in Linus Sandin under säsongen och han har gjort noll och ingenting för dem. Han kanske behöver en anpassningsperiod på 15-20 matcher. Börjar man räkna så med nyförvärv som ska komma in nu då har man inte mycket kvar att spela på. Det är kris med stora bokstäver, säger experten.

TV: "Det skadar inte att han kommer från Ö-vik"

