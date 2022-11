I sin sjätte match sköt Pontus Holmberg sitt första mål i NHL-karriären. Den tidigare SHL-stjärnan blev matchvinnare i nattens match mot New Jersey – där hemmapubliken skämde ut sig.

– Det kändes som att det kunde bli farligt, säger Toronto-tränaren Sheldon Keefe till New York Post efter 2–1-segerm.

Nu vet Pontus Holmberg hur det känns att bli målskytt även i NHL.

När Toronto Maple Leafs i natt bröt New Jersey Devils imponerande segersvit på 13 raka matcher så blev den tidigare Växjö- och Västeråscentern bortalagets matchhjälte när han med sitt första mål i NHL-karriären prickade in 2–0 mellan benskydden på Vitek Vanecek.

Efter Holmbergs mål började matchen emellertid urarta – i alla fall på läktaren.

Detta efter att New Jersey fått sitt tredje bortdömda mål i matchen efter att Erik Haula bedömdes ha sparkat in pucken bakom Matt Murray i Toronto-målet – varpå öl, mat och skräp slungades in på isen från läktarplats.

– Det var bara att ta skydd, det är allt man kan göra. Jag har varit med om det här några gånger tidigare, men det kändes som att det kunde bli farligt, säger Torontotränaren Sheldon Keefe till New York Post.

Träffades av kyckling

Maple Leafs-spelarna skrinnade för en kort stund ut till omklädningsrummet medan Erik Haula försökte lugna ned den tokiga hemmapubliken.

– Jag bryr mig inte om någon kastar en öl på mig, då jag har min utrustning på mig. Det finns andra personer i arenan och det skulle vara hemskt om någon skulle få något kastat i huvudet, säger Haula som träffades av en bit kyckling.

Efter kaoset utbröt lyckades Devils förvisso få in en reducering i matchen genom Dougie Hamilton, men närmare än så kom inte hemmalaget som fick se sin segersvit bruten – och drömmen om att slå klubbrekordet för flest antal segrar i rad krossad.

– Det är till hundra procent frustrerande, men det finns inget vi kan göra. Domarna bestämmer där ute och det finns inget vi kan göra för att ändra det. Vi får bara fortsätta jobba, säger kaptenen Nico Hischier.

