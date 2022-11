Leksand saknar både Justin Kloos och Marek Hrivík till kvällens rivalmatch mot Brynäs.

Då tar John Quenneville plats i laget igen efter petningarna.

John Quenneville har varit petad i Leksands två senaste matcher.

Men nu är stjärnforwarden tillbaka i laget igen och spelar i kvällens rivalmöte med Brynäs.

Leksand drabbas dock av två tunga tapp inför kvällens match då både stjärncentern Marek Hrivík och målkungen Justin Kloos saknas. Kloos åkte på en smäll i senaste matchen mot Malmö då han brakade in i sargen vilket gör att han inte kommer till spel. Det är dock oklart varför Hrivík inte är med i kvällens Gävle/Dala-derby.

I och med frånvaron tar även Jesper Kandergård plats i laget igen.

Rivalmöte väntar när Brynäs IF gästar Tegera Arena med nedsläpp klockan 19:00. Är du inte på plats i arenan ser du matchen på C More Hockey eller via stream från C More. Justin Kloos och Marek Hrivík saknas ikväll, Quenneville och Kandergård går in.@cmorehockey#leksandsif pic.twitter.com/jVo3DXEvmM