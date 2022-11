Att vissa spelare öser in poäng är inte alls oväntat, det är snarare tradition. Men idag är det dags att titta närmare på spelare som klivit fram ur inte helt självklara roller och svarat för en poängexplosion i Hockeyettan. De oväntade poängleverantörerna.

Toppen av poängligan i Hockeyettan är fylld av ganska väntade namn. Spelare som visat förr att de kan ösa in poäng i ligan och som har tydliga nyckelroller i sina lag. Vi snackar spelare som Kalix dynamiska duo Christoffer Björk/Emil Lindblom, Piteås rutinerade rävar Joakim Högberg och Magnus Isaksson och en rutinerad förstärkning från allsvenskan som Tobias Liljendahl (Väsby). För att nämna några.



Men där finns också spelare som man kanske inte förväntade sig skulle ligga i någon form av poängtopp. Killar som fått sitt stora genombrott, som producerat mer än förväntat och som klivit fram och visat framfötterna på ett positivt sätt.



Vi snackar om de oväntade poängleverantörerna (i stor skala) och granskar vi topp 50 är det några spelare som sticker ut lite mer än andra.



Linus Skager, Kalmar

19 poäng (6+13) på 12 matcher

Tittar man i poängtoppen för hela Hockeyettan är det tätt mellan spelarna från Hockeyettan norra, östra och västra. Serier som håller en lägre standard och där det är lätt att ösa in sina poäng om man är en någorlunda skicklig hockeyspelare. Men ett namn står ut. Linus Skager är den ende spelaren från betydligt mer försvarsstarka och utmanande Hockeyettan södra som slår sig in topp tjugo. Och här kan vi verkligen snacka genombrott. Värmlänningen är en talangfull spelare som gjort det bra i både Köping och Karlskrona och som visade glimtar av vad som komma skulle med Kalmar ifjol. Men nu har polletten för vad som krävs i seniorhockeyn slutligen trillat ner helt och hållet och Skager har fullkomligen bombat in poäng för Kalmar under hösten. Att han är bra visste alla, att han skulle leda sitt lags offensiv så imponerande i en så pass tuff serie är väldigt överraskande.

Linus Skager. Foto: Bildbyrån





Joel Wahlgren, Boden

17 poäng (9+8) på 13 matcher

Att den oömme anfallaren kan göra poäng är inte särskilt förvånande i sig, det har han visat tidigare. Wahlgren gjorde bra med poäng under juniortiden i Modo och snittade lite drygt en halv poäng per seriematch hos Hudiksvall ifjol. Men han och tvillingbrorsan Max är mer kända som gedigna hockeyspelare som lägger ner det jobb som krävs och att flytten till Boden skulle mynna ut i en poängexplosion på en bra bit över en poäng per match och att han skuggar mäktige kaptenen Pontus Johansson i den interna poängligan var det nog inte många som såg komma. En annan oväntad sak som tål att nämnas är att Roger Forsberg valt att bryta traditionen av att spela tvillingar i samma kedja. Kanske är det den helt och hållet nya omgivningen, utan brorsan, som gjort att Joel skottat in poäng så hejdlöst i höst.



Elias Lindström, Visby/Roma

16 poäng (7+9) på 14 matcher

Det lossnade aldrig riktigt ifjol, Lindström kom från två raka säsonger med AIK i Hockeyallsvenskan och förväntades nog göra lite större avtryck än vad han faktiskt gjorde i Väsby. En halv poäng per match i seriespelet är inte kattpiss, men heller inte särskilt bländande med tanke på att hans stjärnstarka lag höll till i den ganska svaga Hockeyettan östra där det av tradition brukar vara ganska lätt att göra poäng. Men kanske var det just det dysfunktionella laget som stod i vägen för hans succé. Till den här säsongen har Lindström flyttat vidare till Visby och kommit in i en välfungerande grupp där alla jobbar hårt och många levererar. Då har poängen också kommit. I skrivande stund toppar Elias Lindström den interna poängligan framför mer haussade nyförvärv som Emil Öhrvall och Linus Lundström och han har klivit fram som en spelare som verkligen går i bräschen. Imponerande och vi kan snacka islossning.

Elias Lindström. Foto: Bildbyrån





Axel Levander, Hudiksvall

14 poäng (2+12) på 12 matcher

Hudiksvalls lag är proppat av spelare som kan förväntas ligga högt i diverse poängligor och betraktas som offensiva stjärnor i Hockeyettan. Levander är inte en av dem. Han är den oömme spelaren som ska gå i bräschen i det fysiska, skapa ytor, vara jobbig för motståndarna och se till att det bubblar av känslor ute på isen. Det är också ett arbete han sköter med beröm godkänt, men så här långt under hösten har det dessutom kommit med en hel del poäng som bonus. De flesta assistpoäng förvisso, men att Levander just nu ligger trea i Hudiksvalls interna poängliga är något att lyfta på ögonbrynen över. Han har precis som många andra i laget petat in en hel del pinnar de senaste åren, men inte på den här nivån och att han ligger så högt upp i den interna statistiken är väldigt överraskande. Speciellt som han spelar i vad som knappast kan betraktas som något annat än en ren energikedja.

Axel Levander. Foto: Bildbyrån





Emil Lindgren, Strömsbro

13 poäng (7+6) på 14 matcher

Strömsbros säsonger i Hockeyettan har handlat om offensiva stjärnor. Spelare med det där lilla extra som öst in poäng och kanske inte satt lagarbetet i första rummet. En kultur som mer och mer har kommit att ändras till något helt annat och inför den här säsongen var frågan snarare vem som skulle göra poängen. I avsaknad av riktiga spjutspetsar har andra behövt kliva fram ur anonymiteten och en av dem som svarat upp inför uppgiften är Emil Lindgren. 22-åringen gjorde inte fler än åtta poäng på hela förra säsongens seriespel och har knappast gjort sig känd som någon poängproducent genom karriären, men han har funnits där för Strömsbro och varit väldigt delaktig i att leda offensiven. En väldigt kul utveckling.

