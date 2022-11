New Jersey Devils segersvit är nu uppe på rekordnivå. I natt säkrade laget sin 13:e raka seger då man besegrade Edmonton med 5–2 – och tangerade därmed sitt klubbrekord.

– Ingen kan ta det ifrån oss, säger lagkaptenen Nico Hischier.

New Jersey Devils har varit säsongens stora utropstecken under säsongsinledningen. Lindy Ruffs lag har säkrat seger på seger under säsongens inledande månad – och i natt tangerade laget sitt eget klubbrekord.

Nattens 5–2-seger hemma mot Edmonton Oilers var lagets 13:e raka tvåpoängare.

– Jag gissar att vi skrivit in oss i historieböckerna nu. Ingen kan ta det ifrån oss, vilket känns bra. Det här bevisar att vi är ett bra lag som kan vinna matcher och som inte behöver gömma sig längre, säger lagkaptenen Nico Hischier till NHL.com.

Mål och assist av Bratt

Lagets svenske stjärna Jesper Bratt stod för ett mål och en assist i matchen och utökade därmed sin poängskörd till 24 poäng (8+16) på 19 matcher den här säsongen.

– Det är grymt att vinna. Det betyder mycket att få vara med dessa killar runt rinken och att få spela dessa viktiga matcher. Att vinna är det bästa med hockey, men vi vet samtidigt att mycket arbete kvarstår då vi fortfarande bara är i början av säsongen, säger Bratt till NHL.com.

Fyra segrar till NHL-rekordet

Under natten till torsdag, svensk tid, kan Devils slå klubbrekordet då man tar emot Toronto. NHL:s rekord för längsta segersvit innehas av Pittsburgh Penguins, då laget under våren 1993 vann 17 raka matcher.

– Det känns som att vi inte bevisat något ännu. Vi har gjort många bra saker och vi har spelat bra hockey, men vi har fortfarande långt kvar. Vi vet att vi är jagade nu och att varje lag kommer att ge sitt absolut max för att vi nu får uppmärksamhet. Vi måste bara fortsätta att spela vår hockey, säger tränaren Lindy Ruff.

New Jersey Devils – Edmonton Oilers 5–2 (1–1, 2–0, 2–1)

New Jersey: Jesper Bratt (8), Dawson Mercer (5), Damon Severson (2), Tomas Tatar (4), Jahor Sjaranhovitj (6).

Edmonton: Leon Draisaitl (11), Ryan Nugent-Hopkins (9).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.