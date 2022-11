Nybro valde att sparka Mikael Tisell och ersätter honom nu med en minst sagt meriterad coach från vårt östra grannland. Med Pekka Virta vid rodret finns bara ett enda mål: Hockeyallsvenskan.



Nybro har varit framgångsrika med att plocka in finska spelare som har färgat och lyckats riktigt bra i Liljas Arena. Kommer man nu vara lika framgångsrika med en finländsk coach?



Det är den stora frågan när Pekka Virta presenterats som ersättare för sparkade Mikael Tisell.



Meritmässigt är det en ordentlig bomb som droppar ner i Hockeyettan. 53-årige Virta har coachat i den finska högstaligan Liiga 17 raka säsonger och ledde Lukko till att bli finska mästare så sent som säsongen 20/21. Det är svårt att argumentera mot den erfarenheten och att han under oktober fick kicken av den finska Liiga-jumbon Saipa