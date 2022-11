Efter över 1 000 NHL-matcher är Loui Eriksson slutligen tillbaka i svensk hockey igen. I lördags gjorde han säsongsdebut när Frölunda slog Leksand – och hyllas av både Joel Lundqvist och Roger Rönnberg.

– Hans karriär är jättehäftig och är en av Sveriges bästa spelare i modern tid som vi får hem, säger Rönnberg till Hockeysverige.se.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Loui Eriksson är tillbaka i svensk hockey efter 17 säsonger i Nordamerika. Han debuterade i NHL för Dallas 2006 och har sedan dess spelat totalt 1050 NHL-matcher representerande förutom klubben han debuterade för även Boston, Vancouver och Arizona. Lägg där till att han var en av Tre Kronors ledande spelare när Sverige vann VM-guld 2013.

Frölundas tränare Roger Rönnberg ser att Loui Eriksson med all sin rutin kan tillföra laget många viktiga delar.

– Nummer ett är det hans erfarenhet med sina 1 000 NHL-matcher och hjärtat i Frölunda. Det tycker jag är en ganska bra kombination, säger Roger Rönnberg med ett leende och fortsätter:

– Hans erfarenhet både som spelare och människa. Loui är lugn och intelligent kille som bidrar med just ett lugn in i laget. Dessutom älskar han att spela hockey.

– Som spelare tycker jag att han idag visat prov på att han har förmågan att ta sig in i den viktigaste ytan framför motståndarnas mål. Han är väldigt bra där både i powerplay och fem mot fem. Han gjorde en jättebra debut här mot Leksand.

16 säsonger i NHL…

– Hans karriär är jättehäftig och är en av Sveriges bästa spelare i modern tid som vi får hem. Han har en oerhörd erfarenhet och respekt med sig.

En kanske lite svårare fråga, Roger, hur ska du som coach vara på hans erfarenhet och rutin på bästa sätt?

– Enkelt svar på en svår fråga – genom att lyssna. Jag tror inte att jag kan lära honom så mycket ishockey. Däremot kan jag lära mig mycket av honom.

Hur mycket tålamod kan du som tränare ha på en spelare som kommer in under säsongen att leverera?

– Jag kommer inte ställa några krav utan han ställer höga krav på sig själv. Jag jobbar med förväntningar och jag har höga förväntningar på Loui, men vi kommer behöva vänta ett tag innan han är uppe på sin högsta nivå.

Roger Rönnberg. Foto: Ronnie Rönnkvst

Eriksson: “Kändes förvånansvärt bra”

Loui Eriksson gick poänglös från SHL-debuten, men efter matchen var han ändå relativt nöjd med sin första match sedan i april.

– Det var som en första match på länge ska vara, men framför allt var det väldigt kul att vara tillbaka och spela. Dessutom var det skönt att få en vinst också, berättar Loui Eriksson en kvart efter slutsignalen i Tegera Arena där hans Frölunda vunnit över Leksand med 2–1.

– Jag tycker att det var en ganska bra atmosfär här, många fans från Leksand som var här och hejade, så det var väldigt kul att få spela en sådan här match.

Givetvis kommer det ta en tid för Loui Eriksson att komma in i matchtempo och hela den biten.

– Det tar lite längre tid. Träning är en annan sak, men det kändes förvånansvärt bra med flåset och allting. Skönt att få lite matcher och komma in i det och nu kommer det bara bli bättre och bättre.

– Det har varit svårt att hitta is så jag har hållit på med ”off ice” fram till förra veckan.

En utmaning inför comebacken var såklart tempot och orken.

– Det var ganska intensivt och jag körde fullt ut i några sekunder. Sedan ska man in och vila igen. Jag tycker det kändes… Det var lite svettigt i första perioden, men i andra och tredje kändes det bättre och bättre.

– Ligan är väldigt snabbt och alla kämpar riktigt hårt överallt på banan. Det blir inte så mycket ytor så det gäller att spela tajt som jag tycker att vi gjorde idag och ta vara på chanserna vi fick. Vi gav inte upp allt för många chanser och vi hade några riktigt bra lägen också.

Loui Eriksson. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Det är kul, men dröm vet jag inte…”

Du har spelat 17 år på små rinkar, hur var det då att komma ut på det här havet av is?

– Det är lite större ytor. Jag har lite erfarenhet från då jag spelade när jag var ung, men också att jag spelat på en större is med Tre Kronor.

Varför tog det så lång tid innan det blev klart med en comeback i Frölunda?

– Det är en bra fråga, säger Loui Eriksson med ett skratt och fortsätter:

– Det har varit några andra lag som också varit intresserade, men jag har inte varit riktigt sugen på att åka i väg. Göteborg är där jag är ifrån och där vi har vårt hus och min familj bor. Då blev det ganska självklart att spela med Frölunda om jag skulle hem och spela. Det var väntat och nu dök det uppe en chans.

Vad betyder just Frölunda och klubbmärket för dig som klubb för dig?

– Det betyder väldigt mycket. Jag är uppväxt i Lerum som ligger tre, fyra mil utanför Göteborg. Jag kom till Frölunda då jag var 15 år och började min juniorsatsning där. Dessutom fick jag vara med och spela under två säsonger med Frölunda då jag var yngre, så den betyder väldigt mycket.

Om det nu blir ett avslut på karriären i Frölunda, är det en dröm du haft senaste åren?

– Det är kul, men dröm vet jag inte. Jag har varit ärlig med att om kroppen känns hel, frisk och jag tycker det är kul fortfarande samtidigt som allt finns hemma och närheten så…

Hur många samtal har du fått från Joel Lundqvist om att komma till Frölunda och spela?

– Inte så många samtal. Vi har ätit någon lunch här och där och känner varandra sedan innan. Självklart blir det då att man hör av sig till varandra.

Hyllas av Lundqvist: “En otrolig ”smartness""

Det sägs att Joel Lundqvist varit delaktig i att få Loui Eriksson att skriva på för Frölunda, men…

– Det sportsliga, jag styr inte det. Det blev en mediegrej, men jag var öppen och tydlig med redan innan sommaren att jag gärna såg honom i laget. Nu gick inte det där och då.

– Sedan har säsongen gått och det har blivit öppningar vid breaket. Då kom den en fråga medialt och jag svarade att jag gärna sett honom i laget. Sedan hände lite grejer där, men det var mer tajmingmässigt. Det sportsliga får (Fredrik) Sjöström och (Andreas) West sköta för det är dom som styr det.

Vad ser du som spelare att han tillför laget?

– Jag tycker att han har en otrolig ”smartness” där ute. Han är lugn med pucken, gör bra passningar, har ett öppnande spel, en bra tvåvägsspelare och användbar i alla situationer för oss.

– Nu spelade han inte boxplay idag, men det kommer han kunna göra. Självklart även i powerplay. En väldigt användbar spelare.

Joel Lundqvist. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Fick slåss för Loui när vi ville ha honom”

Joel Lundqvist och Loui Eriksson har en lång historia tillsammans. Inte minst kom killen från Lerum att betyda en del för Joel Lundqvist då han kom till Dallas. Hasse Edlund var scout för Dallas vid den här tiden och berättade i OLD SCHOOL HOCKEY om hur uppskattade svenskarna var i organisationen.

– Les Jackson ringde mig efter några år efter att jag slutat. Dom hade varit i slutspel och jag satt på ett hotell i Luleå där jag var med jobbet. Då såg jag att det var en himla massa siffror i telefonnumret. Då var det Les.

– ”Jag vill bara ringa och berätta för dig, vi har haft en genomgång av slutspelet. Dom du hade varit inblandade i…”, Loui Eriksson, Nicklas Grossmann och Joel Lundqvist, kanske att (Mathias) Tjärnqvist var med, men jag minns inte riktigt. ”… det var dom som skötte sig bra”.

Hasse Edlund slogs för Loui Eriksson - och fick rätt. Foto: Ronnie Rönnkvist

Bodde tillsammans i Iowa

– Om jag tittar på hur utvecklingen blev och hur länge han spelat i NHL så är det Loui. Han är ändå en av dom bästa Dallas har haft. Jag fick slåss för Loui när vi skulle ta honom, men titta vad han gjort då han då han kommit hem och spela VM. Han har till och med ett VM-guld.– Nicklas Grossman var det ingen som trodde på. Han tog Dallas i fjärderundan, men spelade sedan i deras förstafemma under ganska många säsonger.– Nu var inte Joel så länge i NHL, men hade han kommit till ett annat NHL-lag kanske han hade haft en helt annan plats. På den tiden var Dallas så jäkla bra och gick ganska långt under alla år, men jag känner mig nöjd med alla.– Sedan är det så i idrott att du måste komma till rätt klubb i rätt tid och få rätt tränare. Det är mycket som måste stämma.

När tiden i Dallas kom på tal sprack Joel Lundqvist upp i ett stort leende.

– Han stack till Dallas ett år tidigare och gjorde det väldigt bra där. Han var nere i Iowa (AHL) första säsongen. Sedan var han redo år två när jag kom över. Då blev jag nedskickad efter sista campen, vilket var synd.

– Sedan kom jag upp efter halva säsongen. Vi kamperade ihop och delade rum under två, tre år så det var otroligt roliga år. Vi har haft mycket kul tillsammans.

Loui Eriksson och Joel Lundqvist. Foto: Bildbyrån

Hur tajta är ni idag vid sidan av isen?

– Nu har han varit där borta så pass länge, har familj och hela den biten. Klart att vi ses på somrarna när vi hinner och kan, men somrarna går fort. Vi har ändå haft kontakt under alla år och det har alltid varit kul att setts på somrarna.

– Det är såklart extra kul att få in honom i laget, men nummer ett är att han är en fantastiskt bra spelare som tillför mycket till gruppen, avslutar Joel Lundqvist.

TV: Mäktiga scener när Hossas tröja hissades i Chicago

Matchrapporter: Max Friberg och Jan Mursak avgjorde borta mot Leksand Frölunda kunde inte stoppa formstarka Skellefteå Frölunda vann hemma mot HV 71 Ryck i sista perioden avgjorde för Växjö borta mot Frölunda Malmö höll nollan och tog stark seger mot Frölunda