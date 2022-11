Samuel Ersson är inne i ett härligt stim just nu.

Han har vunnit fem raka matcher i AHL och endast släppt in nio mål på 151 skott.

Den här säsongen har Samuel Ersson tagit ett fast grepp om förstaspaden hos Lehigh Valley Phantoms och hittills i november är han då en av AHL:s allra hetaste målvakter.

När Phantoms i natt ställdes mot Providence Bruins så vaktade Ersson kassen för den sjunde raka matchen. Den förre Brynäsmålvakten räddade då 30 av 32 skott samt stoppade alla tre straffar han fick på sig för att se till att Phantoms vann med 3-2. Det var lagets, och Erssons, femte raka seger.

Sam Ersson since Nov 5:

4-0-0, 1.73, .941

Has allowed 7 goals on 119 shots. Two of those goals were 5-on-3.

Ersson has started the last six consecutive games.