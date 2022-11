Inget kan stoppa New Jersey Devils för tillfället.

Deras segersvit är nu uppe i tolv matcher efter att ha krossat Ottawa Senators med 5-1, Jesper Boqvist blev en av målskyttarna.

– Vi ska bara fortsätta bli bättre, säger Boqvist efteråt.

24 oktober.

Det var senast som New Jersey Devils förlorade en ishockeymatch. Sedan dess har de gått rent inom NHL.

Under lördagskvällen förlängdes den otroliga sviten och Devils har nu vunnit tolv (!) raka matcher efter att ha kört över Ottawa Senators och vunnit med 5-1.

New Jersey satte fart direkt från första nedsläpp då det stod 2-0 efter 20 spelade minuter där Fabian Zetterlund noterats för en assist. Tre minuter in i den tredje perioden kom även 3-0 då Jesper Boqvist stod på rätt plats vid rätt tid för att slå in en retur i det tomma målet.

Forsberg utbytt

Efter 3-0-målet valde Ottawa att byta målvakt då Anton Forsberg fick lämna efter tre insläppta mål på 18 skott och in kom i stället Cam Talbot i kassen. Det gav viss effekt då “Sens” reducerade till 3-1 och Erik Brännström fick en assist till målet.

Men Devils hade ändå full kontroll och satte två mål till för att säkra 5-1-vinsten.

– Vi höll oss till vår game plan och spelade som vi gör som bäst. Det var en bra match av oss. Förra säsongen förlorade vi några sådana här matcher men det vill vi inte göra igen. Vi ska bara fortsätta bli bättre, säger Jesper Boqvist efteråt.

New Jersey Devils har alltså vunnit tolv raka matcher och behöver endast en seger till för att tangera klubbrekordet för flest vinster i rad.

Ottawa Senators – New Jersey Devils 1–5 (0-2,1-2,0-1)

Ottawa: Derrick Brassard (2).

New Jersey: Erik Haula (1), Nathan Bastian (3), Jesper Boqvist (2), Jegor Sjarangovitj (5), Michael McLeod (2).