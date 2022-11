André Petersson gjorde succé i Tre Kronor men har haft det svårare att få det att lossna i SHL med HV.

För hockeysverige.se berättar Petersson nu om målsuccén i landslaget, skillnaden mellan KHL och SHL samt pressen att leverera i HV71.

– Jag kan inte påverka någon annans åsikt så det man får göra är att gå till sig själv och ställa sina egna krav, säger HV-stjärnan.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 har haft det tufft i SHL under hösten och gick in i landslagsuppehållet med fem raka förluster i ryggen. Men under lördagskvällen blev det seger för jumbon i den första matchen efter breaket då Malmö besegrades i Husqvarna Garden med 4-2.

André Petersson, som vanligtvis är en skicklig målskytt, agerade playmaker och passade fram till Joey LaLeggias två mål i segern. Efteråt var han relativt nöjd med insatsen.

– Jag tycker det är bra att kunna vinna. Vi spelar hyfsat bra stundtals men i vissa perioder kommer vi tillbaka in i det här gamla vi har pratat om, som vi inte är speciellt nöjda med. Vi får fortsätta jobba på de sakerna vi inte är riktigt nöjda med och sedan ta med oss de positiva sakerna, säger Petersson till hockeysverige.se efter vinsten mot Malmö.

Det främsta som HV71 tar med sig från segern, förutom de tre poängen, var att de lyckades behålla en ledning. Tidigare under säsongen har HV många gånger tappat matcher i tredje perioden men nu stod de emot för att ta sin blott andra seger efter ordinarie tid.

– Vi pratade om det innan sista perioden att nu har vi varit i det här läget så många gånger så nu bör vi ha lärt oss hur vi ska hantera situationen, även om vi inte klarat det tidigare. Vi sade det innan tredje att ”nu går vi ut och kör, håller oss till spelet som vi vet att vi ska spela”. Det gick vägen den här gången vilket var skönt.

Gjorde succé i landslaget

André Petersson var en av två HV-spelare som var iväg och spelade landslagshockey under uppehållet, den andra var tjecken Radan Lenc.

32-åringen från Olofström är en van landslagsspelare men det blev ändå nytt att spela med Tre Kronor den här gången eftersom det var den första samlingen med Sam Hallam som förbundskapten.

Det slutade också med turneringsseger i Karjala Cup för Tre Kronor.

– Det var kul. Det var lite nytt, en del nytänk. Det var inte så mycket krimskrams utan väldigt raka linjer för hur vi ville spela. Det kändes som att de flesta var väldigt nöjda med samlingen i och med det. Det var inget krångel i onödan utan det var en enkel spelidé som alla kunde ta till sig väldigt fort. Det är väldigt bra när man har en sån kort tid tillsammans, säger Petersson om Hallams första samling.

André Petersson glänste i Tre Kronor. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

André Petersson var också väldigt framgångsrik i Karjala Cup då han sköt fyra mål under turneringen, bland annat genom genom ett hattrick i vinsten mot Tjeckien.

Petersson hade gjort fem mål på 16 matcher i SHL med HV71 innan uppehållet men sköt alltså fyra mål på tre matcher i Tre Kronor.

Finns det någon förklaring till att det var sådan skillnad?

– Nej, pucken gick väl in där bara. Jag har ju haft massor med lägen här också men inte riktigt fått dit den. Jag vet inte vad det beror på men jag ska försöka få till det här med.

“Roligare hockey internationellt”

Blir det att du tar med dig självförtroende och en bra känsla tillbaka till HV efter att det lossnat med målskyttet i landslaget?

– Ja, det är klart man gör det. Framför allt tar man med sig tempo och pucktempo, det går ju lite snabbare. När man spelar med landslaget så är det ju fyra förstafemmor som är ute på isen hela tiden och rullar runt. Det blir ju ett helt annat tempo där ute.

Är det kanske så att den internationella ishockeyn passar din spelstil bättre?

– Nja, nä. Jag vet inte. Vi spelar ju på mindre is internationellt så det blir ju lite skillnad, lite roligare hockey. Där är det mer anfalls- eller försvarshockey men här i SHL kan det bli väldigt mycket mittzonshockey. Det blir lite annorlunda. Jag vet inte vad som passar mig bäst egentligen, jag tycker det är kul att spela båda.

Efter elva år är Andrè Petersson tillbaka i HV-tröjan. Foto: David Wreland/Bildbyrån

“KHL är mer defensivt än SHL”

André Petersson vände hem till Sverige och HV71 inför årets säsong men innan dess hade han spelat elva år utomlands där han spelat en NHL-match, 142 AHL-matcher och 326 matcher i KHL.

Hur har omställningen varit att komma in i den svenska hockeyn igen?

– Det blir ju lite större ytor och längre åkningar. Utöver det så, hockey är ju hockey liksom. Det är ju inga banbrytande skillnader egentligen.

Under åren i KHL var André Petersson en spelare med hög status. Han fångade blickar med sin spelskicklighet och näsa för mål och det hände alltid något när han hade pucken vid sin klubba.

Tingsrydsprodukten hade flera säsonger där han var topp 20 i poängligan och han var en av ligans bästa icke-ryska spelare.

Men under återkomsten till SHL har det inte lossnat på samma sätt, framför allt inte i målskyttet. Han har nu gjort fem mål på 17 matcher men de två assisten under lördagen gör att han kliver upp på tio poäng den här säsongen, vilket är näst bäst i HV. Endast Fredrik Forsberg är bättre med sju mål och 14 poäng för HV.

Upplever du att det är svårare att göra mål här i SHL?

– Jag skulle faktiskt säga att KHL är en mer defensiv liga än vad SHL är. I KHL är det mer vanligt att ställa upp och skydda egen blålinje och rödlinjen. Här är det lite mer att man ska gå, gå och jaga även om de har full kontroll på pucken. Ser man det så tycker jag att KHL är en mer defensiv liga, säger Petersson och fortsätter:

– Här tar alla åkningarna hela tiden så då blir det mer intensiv skridskoåkning så man kanske behöver lite bättre kondition här i SHL.

André Petersson väntar fortfarande på att det ska lossna fullt ut. Foto: David Wreland/Bildbyrån

“Känner ett enormt stöd i staden”

Den småländske forwarden flyttade till HV71 som 16-åring och utvecklades sedan till en av Sveriges hetaste forwardstalanger. 2010 var han sedan med om att vinna SM-guld med HV71 efter att ha besegrat Djurgården i finalserien innan han lämnade för spel i Nordamerika 2011.

Inför årets säsong valde alltså Petersson att flytta tillbaka till klubben som betydde så mycket för hans karriär efter att HV gått upp till SHL igen. Han hoppades då få vara med på lagets resa att etablera sig och återta sin höga status i SHL igen. Men i stället ligger laget sist i tabellen och får kämpa för att komma ikapp lagen ovanför kvalstrecket.

– Det är ju såklart inte kul. Men man kommer in hit varje dag och försöker göra sitt bästa. Vi tycker ändå att vi har förtjänat mer poäng än vad vi har tagit innan uppehållet. Vi har hela tiden försökt behålla en positiv ton. Det är ingen idé att gräva ner sig, det gynnar ju inte någon.

– Det är inte speciellt svårt, jag har varit med om att förlora många matcher i rad tidigare i min karriär. Jag vet att om man bara biter i och gör rätt saker så kommer det något gott av det till slut.

Du kom in som en stjärnvärvning och en stark HV-profil inför säsongen, känner du då en extra press att leverera i den situationen som ni befinner er i?

– Alltså om jag ska vara helt ärlig så spelar det ingen roll vad som sägs utanför. För mig spelar det bara roll vad jag själv sätter för krav. Jag kan inte påverka någon annans åsikt så det man får göra är att gå till sig själv och ställa sina egna krav och försöka nå upp till det.

– Samtidigt har vi ändå känt ett enormt stöd runt om i staden. Alla som man pratar med har egentligen bara önskat lycka till och sagt ”se till att vända det här nu”. Det har inte varit någon kritik vad jag har hört i varje fall, avslutar André Petersson.

TV: Jonatan Berggrens första NHL-mål

Matchrapporter: Förlustsviten bruten för HV 71 – efter 4-2 mot Malmö Färjestad vann mot HV 71 – trots underläge Frölunda vann hemma mot HV 71 Efter fyra förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Luleå Straffar avgjorde för Frölunda i bortasegern mot HV 71