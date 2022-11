Alex Goligoski hyllades av Minnesota Wild i natt för att ha kommit upp i 1 000 NHL-matcher.

Då blev han också matchhjälte i overtime, och blev känslosam i tv-intervjun i efter matchen.

– Det var en häftig kväll, jag hade så mycket familj och vänner på läktarna, säger Goligoski.

I oktober spelade 37-årige backen Alex Goligoski sin 1 000 NHL-match i karriären och under natten hyllades då veteranen av Minnesota Wild och deras fans med en ceremoni inför matchen mot Carolina Hurricanes där hans familj också var med nere på isen.

Sedan var det just Goligoski som blev matchhjälte för Minnesota då han sköt det avgörandet målet i förlängningen med sitt första mål för säsongen.

Efteråt brast det för amerikanen som inte kunde hålla tillbaka tårarna i en tv-intervju strax efter avgörandet.

Give it up for the Goose! 👏👏



An emotional Alex Goligoski spoke with @Gorgamatic21 after scoring the game-winning goal to beat the Hurricanes. #MNWILD pic.twitter.com/Ytn03odXis