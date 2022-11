Måns Carlsson och Pontus Netterberg råkade i luven på varandra efter gårdagens match mellan Mora och Kristianstad. Nu anmäls båda spelarna till disciplinnämnden.

Det var i samband med slutsignalen i gårdagens match mellan Mora och Kristianstad som Moraforwarden Måns Carlsson och Kristianstads forward Pontus Netterberg hamnade i bråk.

De två rök ihop efter att Netterberg till synes varit på Moras norske talang Michael Brandsegg-Nygård, varpå Carlsson klev in för sin lagkamrat och en mindre brottningsmatch utspelade sig. Både Carlsson och Netterberg fick varsitt matchstraff i matchprotokollet och nu kan båda spelarna straffas ytterligare.

Via sin hemsida meddelar Hockeyallsvenskan under lördagsmorgonen att Carlsson och Netterberg anmälts till disciplinnämnden. Carlsson är anmäld för “fighting utanför pågående period”, medan Netterberg är anmäld för både “instigating a fight” och “leaving the bench”.

Mora vann matchen med 4–1.

