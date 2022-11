Jake Muzzin blir borta länge och kommer inte kunna spela ishockey på obestämd tid.

En skada på ryggraden, upp mot nacken, sätter stopp för Torontos nyckelback.

Ända sedan han trejdades till Toronto Maple Leafs har Jake Muzzin varit en väldigt viktig back för laget. Tyvärr har han också varit väldigt skadedrabbad.

Förra säsongen var Muzzin borta vid två olika tillfällen efter att ha fått hjärnskakning och han missade delar av årets försäsong på grund av att han hade problem med ryggen.

Det har sedan bara blivit fyra matcher den här säsongen då Muzzin har saknats med en nackskada.

Nu meddelar Toronto Maple Leafs att Jake Muzzin kommer att bli borta en lång tid efter att det konstaterats att han har en skada på ryggraden precis uppe vid nacken, även kallat halsryggraden. Toronto skriver på Twitter att han kommer att undersökas igen i slutet av februari för att se om han kan spela mer den här säsongen.

– Jake har haft en stor mängd skador som har skapat oro för oss. Jag vet inte hur oroliga vi är den här gången, det nog för tidigt att säga just nu. Han har varit här i byggnaden nu igår och idag och sett ut som sig själv på flera sätt. Det medicinska teamet får ta över det här och vi kommer låta processen ta den dit den tar, säger coachen Sheldon Keefe.

Roster updates:



D Jake Muzzin is out indefinitely due to a cervical spine injury. His status will be re-evaluated in late February.



D TJ Brodie has been placed on injured reserve (oblique injury).



D Mac Hollowell and F Pontus Holmberg have been recalled from @TorontoMarlies.