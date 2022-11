Jonatan Berggren har öst in poäng i AHL sedan flytten till Nordamerika. I natt fick den tidigare Skellefteåstjärnan NHL-debutera – och skrev in sig i poängprotokollet direkt.

– Det förvånar mig inte ett dugg, säger lagkamraten Joe Veleno.

Det var en match som Detroit Red Wings helst bara vill glömma, men nattens 2–8-förlust mot New York Rangers kommer förevigt vara speciell för Jonatan Berggren.

Efter att ha spenderat hela fjolårssäsongen i AHL, där han vann Grand Rapids interna poängliga, och inlett den här säsongen på den inslagna vägen kallades han under gårdagen upp av Detroit Red Wings. Under natten till fredag, svensk tid, fick Berggren göra sin efterlängtade NHL-debut – och han levererade direkt.

Redan i den första perioden serverade Berggren en passning till Joe Veleno från sin position i slottet kunde kvittera matchen till 1–1.

– Det förvånar mig inte ett dugg. Jag fick chansen att spela med honom när jag blev nedskickad förra säsongen och jag vet att han har en otrolig blick. Jag vet vad jag kan förvänta mig av hans dynamiska förmåga, så det är enkelt att hitta öppen is med honom. Det var en fin passning, sade Veleno till Bally Sports Detroit i den första periodpausen.

Joe Veleno with a beauty to tie it late in the first after Jonatan Berggren's first career point. 👏 pic.twitter.com/ZugIaHjvuY