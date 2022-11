Ingenting kan stoppa New Jersey Devils just nu. I natt inkasserade laget sin åttonde raka seger när Ottawa Senators övertidsbesegrades med 4–3.

För första gången sedan februari 2011 har New Jersey Devils vunnit åtta matcher i rad. Detta efter att laget under natten till fredag, svensk tid, besegrat Ottawa Senators med 4–3 efter förlängning.

Stor matchvinnare blev lagkaptenen Nico Hischier som styrde in avgörandet bakom Anton Forsberg i förlängningsspelet.

– Jag försökte bara ta mig ur vägen, men pucken träffade mig och den gick in. Publiken var på vår sida och vi hade momentum, När vi fick powerplayet så kände jag att vi skulle göra ett mål – och det gjorde vi, säger Hischier till NHL.com.

Toppar Metropolitan Division

Devils segersvit innebär att laget nu avancerat upp till en förstaplats i Metropolitan Division. Laget ligger bara fyra poäng bakom Vegas som just nu toppar NHL:s totala tabell.

– Under en sådan här svit måste man hitta vägar att vinna och det är precis vad vi gör. På det sätt som vi spelar så ger vi oss själva chansen att vinna varje kväll, säger tränaren Lindy Ruff.

För Ottawas del innebar förlusten, å sin sida, att laget nu förlorat sju raka matcher. Senators har inte vunnit sedan 4–2-segern mot Dallas den 24 oktober.

– Alla förluster är tuffa. Vi måste hitta en väg att vända detta, säger Senators svenske målvakt Anton Forsberg.

New Jersey Devils – Ottawa Senators 4–3 e. sd (2–2, 1–0, 0–1, 1–0)

New Jersey: Nico Hischier 2 (8), Tomas Tatar (2), Miles Wood (6).

Ottawa: Shane Pinto 2 (8), Travis Hamonic (2).

***

Calle Rosén sköt sitt första mål för säsongen, då han blev en av Blues målskyttar i 5–3-segern över San Jose Sharks. Utöver målet hann den tidigare Växjö-backen med att göra en assist på de blott tolv och en halv minuter han spelade i segermatcen.

Erik Karlsson hade två assist i matchen för San Jose och utökade därmed sin poängskörd till 21 poäng (10+11) på sina 15 inledande matcher den här säsongen.

St. Louis Blues – San Jose Sharks 5–3 (1–1, 2–1, 2–1)

St. Louis: Torey Krug (2), Jordan Kyrou (4), Brandon Saad (1), Calle Rosén (1), Noel Acciari (2).

San Jose: Timo Meier (6), Tomas Hertl (3), Logan Couture (5).

***

Linus Ullmark inkasserade ännu en seger när han i natt stoppade 31 av 32 skott i hemmamötet med Calgary Flames. Segern var Ullmarks tionde på de elva starter han gjort denna säsong.

– Vi gör många saker rätt och tar ingenting för givet. Vi forecheckar och backchekar hårt. Det är vad man måste göra, säger Ullmark till NHL.com.

Den svenske VM-målvakten står noterad för en räddningsprocent på 93,6 procent samt ett snitt på 1,95 insläppta mål per match efter tolv framträdanden den här säsongen.

Mikael Backlund noterades för en assist på Calgarys enda mål i förlusten. Även svenske Boston-backen Hampus Lindholm stod för en passningspoäng i matchen.

För Calgary var förlusten lagets sjunde raka nederlag.

Boston Bruins – Calgary Flames 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)

Boston: Connor Clifton (1), Charlie McAvoy (1), David Pastrnak (9).

Calgary: Noah Hanifin (1).

***

Jesper Fast sköt säsongens andra mål när han stod för ett mål och en assist i Carolinas storseger (7–2) mot Edmonton Oilers. Den småländske forwarden fördubblade därmed sin poängskörd och har nu skrapat ihop fyra poäng (2+2) på sina 14 inledande matcher denna säsong.

Matchens stora artist var annars ryske Andrej Svetjnikov som slog till med ett hattrick och nådde milstolpen 100 mål i NHL-karriären.

– Det är speciellt att få göra det på hemmaplan och att få göra mitt 100:e mål. Det har varit fantastiskt, säger Svetjnikov till NHL.com.

Carolina Hurricanes – Edmonton Oilers 7–2 (1–0, 3–1, 3–1)

Carolina: Andrej Svetjnikov 3 (11), Brent Burns (3), Jordan Staal (2), Jordan Martinook (3), Jesper Fast (2).

Edmonton: Zach Hyman (7), Connor McDavid (15).

