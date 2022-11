Gustav Olofsson spelade sin senaste NHL-match den 3 december 2019.

Nu kan han dock få chansen i NHL igen då backen kallas upp till Seattle Kraken.

För nästan tre år sedan spelade Gustav Olofsson sin senaste NHL-match, då i Montréal Canadiens.

Sedan dess har backen varit en framträdande spelare i farmarligan då han har varit assisterande kapten för tre olika AHL-lag, Laval Rocket, Charlotte Checkers och Coachella Valley Firebirds under de tre senaste säsongerna.

Nu står det dock klart att Gustav Olofsson kan få chansen i NHL igen efter tre år i AHL. 27-åringen flyttas nämligen upp till Seattle Kraken efter att laget placerat Jamie Oleksiak på skadelistan.

The #SeaKraken have made the following roster moves:



• Recalled defenseman Gustav Olofsson from the Coachella Valley @Firebirds

• Placed defenseman Jamie Oleksiak on Injured Reserve

• Re-assigned goaltender Joey Daccord to the Coachella Valley @Firebirds