Lucas Raymond var inblandad i det mesta när Detroit Red Wings vann med 3-0 i natt.

Han blev både målskytt samt delade ut en jättepropp på New York Islanders-stjärnan Mathew Barzal som startade ett stort bråk.

– Jag tycker att båda lagen spelar hårt, säger Raymond efteråt.

När Detroit Red Wings besegrade New York Islanders under natten så var Lucas Raymond i fokus.

Bland annat för att han blev målskytt men även för en situation där han delade ut en stenhård tackling på Islanders stjärncenter Mathew Barzal vilket ledde till ett större gruff mellan de båda lagen.

Det var fem minuter in i den andra perioden som Raymond klev upp och satte en tuff, men schysst, tackling på Barzal vilket fick flera andra motståndare att hoppa på Raymond i ett försök att skydda sin stjärna.

– Det var en fysisk match. Jag tycker att båda lagen spelar hårt och det verkar vara en deras plan att spela tufft. För oss handlade det bara om att vara lugna och hålla fokus på matchen, säger Raymond på presskonferensen efteråt och menar att han var lite överraskad att han fick så mycket uppmärksamhet av motståndarna:

– Lite förvånad är jag kanske. Jag delade ju ut en hård tackling där också så jag förstår varför de gick hårt mot mig.

Everyone gets involved after Lucas Raymond lands a big hit on Mat Barzal. pic.twitter.com/RxeWp5UisK