Södertälje kör över AIK – 3-0 efter tio minuter

Södertälje fick en drömstart i 08-derbyt mot AIK.

Redan innan det spelats tio minuter hade SSK tagit ledningen med 3-0 – och tvingat AIK att byta målvakt.

– Södertälje kör över AIK fullständigt i min mening, säger C More-experten Fredrik Söderström.

I onsdags förlorade AIK i Stockholmsderbyt mot Djurgården med 4-5 efter förlängning och under fredagen var det dags för ett nytt derby för “Gnaget”.

Men AIK fick då en mardrömsstart borta mot Södertälje i 08-derbyt. Hemmalaget tog ledningen med 1-0 när mindre än fyra minuter hade spelats då Eric Engstrand blev målskytt.

Engstrand öppnar upp målskyttet i Scaniarinken 💥🚨 pic.twitter.com/pR1XmK2GB3 — C More Hockey (@cmorehockey) November 4, 2022

“Upplever fullständig kontroll från SSK”

Strax därefter fick Södertälje spela powerplay och succéspelaren Nikola Pasic sköt då 2-0 och bara ett par minuter senare kom även 3-0 då Filiph Engsund stötte in en lös puck. Det hade då endast spelats nio minuter och 46 sekunder när SSK gjorde 3-0 och AIK fattade då beslut att byta målvakt. Claes Endre fick lämna kassen efter att ha släppt in tre mål på sex skott och in kom i stället Niklas Lundström.

– I de första minuterna, som AIK hade litegrann, så var det fullständig kontroll från Södertälje upplever jag. Södertälje kör över AIK fullständigt i min mening, säger C More-experten Fredrik Söderström i sändningen.

AIK ryckte dock upp sig i slutet av den första perioden och Oscar Nord fick in en reducering för 3-1 vilket var ställningen efter 20 spelade minuter.

AIK reducerar 🚨 Norin 👉 Nord 🤝 pic.twitter.com/OgMpC7HiFH — C More Hockey (@cmorehockey) November 4, 2022

Matchen pågår.

