CHL görs om – färre lag i ett nytt format

Nästa säsong ska Champions Hockey League införa ett nytt format.

Gruppspelet slopas och antalet lag minskas från 32 till 24.

Sedan Champions Hockey League infördes har det varit med 32 lag från Europas ligor som möts i ett gruppspel för att plocka fram 16 slutspelslag.

Men årets säsong blir den sista som detta formatet kommer att tillämpas.

Från och med nästa säsong kommer Champions Hockey League nämligen att genomgå flera större förändringar som bland annat innebär att färre lag kommer att delta.

