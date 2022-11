Det blev inget spel i ECHL för Victor Brattström den här gången. Under gårdagen kallades svensken upp till AHL-Grand Rapids – och i stället skickas jättetalangen Sebastian Cossa till farmarligans farmarliga.

Under måndagen kom beskedet att den förre Timråmålvakten Victor Brattström skickats ned från AHL-laget Grand Rapids Griffins till ECHL-laget Toledo Walleye. Något spel i farmarligans farmarliga blev det emellertid inte för den svenske burväktaren, som under gårdagen kallades upp till Griffins igen.

I stället skickas jättetalangen Sebastian Cossa, som var med och vann JVM-guld med Kanada i somras, till farmarligans farmarliga.

UPDATE: The Red Wings on Wednesday reassigned goaltender Victor Brattstrom to the Griffins from the @ToledoWalleye In addition, Detroit reassigned netminder Sebastian Cossa to the Walleye. #GoGRG



