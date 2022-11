Tidigare i dag kom beskedet att Göteborg HC:s SDHL-lag läggs ner med omedelbar verkan.

En av klubbens spelare, Mimmi Gill, har då redan gjort klart med en ny klubb då hon återvänder till Färjestad.

Under onsdagen meddelade SDHL plötsligt att Göteborg HC:s drar sig ut mitt under pågående säsong och klubben lägger ner sitt SDHL-lag.

En av Göteborgs spelare har då redan gjort klart med en ny klubbadress.

Mimmi Gill är en av alla spelare som blir utan klubb i och med att Göteborg lägger ner sitt SDHL-lag. Men nu är centern i stället klar för en återkomst till Färjestad i NDHL.

– Det är spännande att vara tillbaka. Det är till stora delar ett nytt lag jag kommer tillbaka och det ska bli kul att lära känna mina nya lagkompisar och säga hej till de jag redan känner, säger Gill till klubbens hemsida.

“Vet vad vi får av henne”

19-åringen värvades till Göteborg från Färjestad inför årets säsong och sköt sedan båda målen när Göteborg vann över Leksand, deras enda seger under säsongen innan laget lades ner.

Förra säsongen gjorde Mimmi Gill, fostrad i Västerås, 15 poäng på 21 matcher för Färjestad.

– Jag är väldigt glad att det har löst sig med Mimmi. Vi vet vad vi får av henne, och vi hoppas att hon tagit steg i sin egen utveckling då hon spelat i högre tempo under hösten. Vi kommer inte att stressa in henne i något utan ge henne tid att komma in i laget på ett bra sätt, säger tränaren Silje Holøs.

Hallam: "Alla har spelat glada när jag ringt"

Matchrapporter: SDE utklassade Göteborg HC på bortaplan Storseger för AIK borta mot Göteborg HC Äntligen seger för HV 71 mot Göteborg HC Storseger för Modo hemma mot Göteborg HC Modo höll nollan och tog stark seger mot Göteborg HC