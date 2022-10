New York Rangers var länge tillbakapressat av Arizona Coyotes i nattens möte i Mullett Arena. Då klev Rangers svenske storstjärna Mika Zibanejad fram och avgjorde matchen i den tredje perioden.

– Vi försöker hitta vägar att vinna, säger Zibanejad till NHL.com.

Arizona Coyotes höll länge New York Rangers under kontroll i nattens möte i Mullett Arena, men till slut kunde inte ökenlaget stå emot Rangers tryck längre. Matchen stod 2–2 långt in i den tredje perioden innan Mika Zibanejad från nära håll kunde överlista Björklöven-bekantingen Connor Ingram i Arizona-målet.

– Det var en bra passning av (Artemij) Panarin som lyckades få pucken till “Kreids” (Chris Kreider). Jag försökte bara få pucken på mål och få den att gå in, säger Zibanejad till NHL.com.

Storspel av Ingram: “Spelade otroligt”

Målet var Zibanejads sjätte för säsongen och innebär att han totalt skrapat ihop tolv poäng på sina tio inledande matcher.

– Vi försöker hitta vägar att vinna och det lyckades vi med den här gången, säger Zibanejad.

Rangers vann skottstatistiken med hela 39–20 i matchen, men Ingram, som spelade nio matcher med Björklöven säsongen 2020/21, storspelade mellan Arizonas stolpar.

– Han spelade otroligt för oss. Vi skapade våra chanser och får ta med oss det positiva för att bygga vidare på det som lag, säger Nick Bjugstad.

Arizona Coyotes – New York Rangers 2–3 (0–0, 2–2, 0–1)

Arizona: Lawson Crouse (3), Nick Bjugstad (1).

New York: Alexis Lafrenière (2), Artemij Panarin (5), Mika Zibanejad (6).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.