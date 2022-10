Efter endast tre matcher i Slovakien är Nicklas Heinerö hemma i Sverige igen. Den SHL-rutinerade forwarden är tillbaka i Hockeyallsvenskan för att stärka Mora.

– Har en historik med att kunna göra poäng i HockeyAllsvenskan, säger sportchef Andreas Hägglund.

Inför säsongen valde Nicklas Heinerö att lämna Sverige för att skriva på för HK Dukla Trencin i den slovakiska ligan. I går meddelade klubben att samarbetet var avslutat. Efter endast tre matcher hade parterna avslutat kontraktet.

Redan nu är Heinerö klar för sin nästa utmaning.

Den SHL-rutinerade forwarden är nämligen klar för en återkomst i Hockeyallsvenskan. På sin hemsida meddelar Mora att 30-åringen har skrivit på ett kontrakt och förhoppningsvis är redo för spel redan på onsdag.

– Vi har sett över forwardssidan och ganska snabbt dök Nicklas upp och blev ledig. Vi får in en rutinerad forward som har en historik med att kunna göra poäng i HockeyAllsvenskan. Han kan spela båda center och ytterforward och är högerskytt. En spelare som är van att spela viktiga matcher. Vi adderar en hel del bra saker till det här laget, säger sportchef Andreas Hägglund på klubbens hemsida.

Kan vara lösningen efter tunga starten

Med närmare 100 SHL-matcher med Djurgården och Oskarshamn och nästan 300 matcher i HockeyAllsvenskan, senast med AIK, är detta en rejäl förstärkning för ett Mora som under starten på säsongen inte riktigt har fått igång produktionen i sin förstakedja.

– Mycket slarv från vår sida. Det kan bli mycket bättre. Det är under all kritik (egna kedjans produktion). Vi måste jobba på och fortsätta, sade Moras Måns Carlsson i C More under fredagens förlust mot Björklöven.

– De har varit dominanta i spelet. Som lina är jag inte alls oroad över dem. De är som ett lok. Det räcker med att få den på höften och in. Det sitter några apor på ryggarna som vi behöver klia bort därifrån, sade tränaren Hedberg i C More efter matchen.

