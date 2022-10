Efter bara tre matcher i HV71 valde Lucas Elvenes att lämna nykomlingen. Nu försöker 23-åringen hitta fotfäste i Leksand efter återkomsten från Nordamerika.

– När det då kommer en sådan möjlighet så hade vem som helst i hela världen tagit den om den är bättre för dig, säger Elvenes till hockeysverige.se.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Stefan Elvenes, Tord Elvenes, Roger Elvenes, Ludvig Elvenes, Lucas Elvenes och tittar vi längre tillbaka hittar vi även Björn Elvenes som tråkigt nog lämnade oss redan i mitten av 1980-talet.

I alla fall kan det tänkas att det pratas en del hockey kring julbordet då familjen Elvenes firar jul tillsammans.

– Det är mycket hockeysnack, så är det. Sedan är det många tjejer med också så vi försöker hålla det på en bra nivå. När det bara är vi killar själva blir det mycket hockey, säger Lucas Elvenes med ett skratt då hockeysverige.se träffar honom i Tegera Arena för en intervju efter ett träningspass han och Emil Heineman genomfört i gröna tröjor medan övriga laget haft blåa eller vita.

“Gillade att vara målvakt då jag var liten”

Farfar är alltså Björn Elvenes som kom från norska ligan till Rögle 1965. Sedan gjorde han även flera år som spelare i Malmö innan han ånyo började jobba inom Rögle BK. Bland annat som tränare. Björn Elvenes avled 1988 efter en tids sjukdom, men kom att bli en viktig del av föreningen Rögle BK:s utveckling.

– Han har betytt jättemycket för Rögle, vilket jag förstått av allt jag fått se på bilder och det mamma och pappa har berättat om. Synd att jag inte fick träffa farfar, men just för Rögle vet jag att han gjort jättemycket.

Fr v: Stefan Elvenes, pappa Björn Elvenes, Tord Elvenes och Roger Elvenes. Foto: Bildbyrån

Björn Elvenes var norsk medborgare och landslagsman, hur mycket svensk respektive norrman är du själv?

– Kan det bli 25 procent, skrattar Lucas Elvenes som idag inte har någon direkt koppling till farfars hemland, Norge.

– Nej, det var lite mer tidigare eftersom farmor känner rätt många som fortfarande finns kvar där. Sedan har jag inte varit där så mycket, kanske två, tre gånger när jag var liten, men jag får snart sticka dit igen för att hälsa på.

Hur såg det ut på garageuppfarten efter en dag efter skolan då du och brorsan växte upp?

– Det var oftast bara jag och brorsan. Jag gillade att vara målvakt då jag var liten. Brorsan stod oftast och sköt på mig. Sedan blev det att ”Nej, jag ska också skjuta”.

– Vi stod hela tiden och sköt på garageuppfarten, men vi spelade även mycket ”streethockey”. Vi gick aldrig in innan vi hade satt den i krysset fem gånger. Det är fina minnen.

Var det många duster mellan er, eller kunde ni hålla sams?

– I början var jag riktigt dålig på att åka skridskor. Jag kunde knappt stå på skridskorna. Sedan kollade jag på brorsan som åkte slalom på skridskorna. Jag minns att jag tänkte ”de här suger”, men till slut lärde jag mig mer och mer.

– Pappa (Stefan Elvenes) var med för det mesta. Framför allt i Björnligan. Han var där, knöt skridskorna och så vidare.

SHL-debuterade som 17-åring

Lucas Elvenes var 17 år då han debuterade i SHL för Rögle, men det var ingen helt vanlig match i novemberlunken.

– Vi mötte Malmö hemma så det var en speciell match. Jag tror att jag fick ett byte, det sista i matchen. Så mycket hände det inte, men det var jättehäftigt att få göra en sådan match.

Bröderna Lucas och Ludvig spelade aldrig i samma kedja under sin tid i Rögle, men fick chansen till det då dom båda spelade för Oskarshamn.

– Där spelade vi tillsammans under en hel säsong innan jag stack hem till Rögle. Det är det roligaste jag någonsin har fått spela. Just att spela med brorsan, hur lika vi tänker, hur glad jag blev då han gjorde mål, hur glad han blev när jag gjorde mål… Det här är något jag såklart vill uppleva igen.

Idag spelar storebror Ludvig i Kristianstad efter att ha spelat flera säsonger i Tingsryd och innan det bland annat i SHL med Rögle.

– Kristianstad har blivit ett jättebra ställe för honom med (Mikael) Gath och dom här. Jag vet vad han kan, har i sig och allt möjligt så jag ser bara positivt på där han är idag.

Lucas och Ludvig Elvenes. Foto: Bildbyrån

Ingen NHL-chans: “Besviken”

Inför säsongen 2019/20 valde Lucas Elvenes att åka till USA för att försöka ta en plats i NHL. Han fick inleda sin tid i AHL-laget Chicago Wolves. Senare blev det spel även i Henderson Silver Knights och San Diego Gulls som även dom spelar i AHL.

– Den tiden har betytt mycket för mig. Det är mycket jag lärt mig där, men i början var det tufft. Samtidigt var det första gången jag bodde själv förutom då jag bodde med brorsan i Oskarshamn.

– Jag hade Jonas Røndbjerg med mig så vi bodde med varandra första tiden. Det var skönt att ha honom där. Jag har blivit mognare både på och utanför isen så det har varit lärorik.

Blev du ”en annan” hockeyspelare genom att vara där borta tre säsonger?

– Nej, jag har alltid varit den samma. Jag fick min roll även då jag var dit. Jag har haft turen att haft tränare som gett mig den rollen och vet vad jag är bra på. Då var det bara för mig att fortsätta på det jag är bra på.

Kan du känna en besvikelse över att du inte fick chansen att kliva upp och känna på NHL-spel?

– Jo, det är jag såklart. Jag tycker att jag gjorde det jättebra där. Sedan är det vad ”GM” och tränare tycker. Det var mycket som spelade roll, men besviken är jag givetvis.

Lucas Elvenes. Foto: Ronnie Rönnkvist

Lockades av “Nubben”

Efter tre säsonger i Nordamerika valde Lucas Elvenes att flytta hem till Sverige där nykomlingen, HV71, blev ny klubbadress.

– Just då, när jag var i San Diego och fick samtal från ”Nubben” (Kent Norberg), tyckte jag allt lät jättebra. Det skulle bli jättespännande att komma till HV71. Nära hem, bra klubb och hela den biten.

– Att det sedan inte riktigt gick som jag hade tänkt mig är en annan sak. Jag kände snabbt ”Nej, det här kommer inte bli vad jag vill”. Då fanns den här möjligheten med Leksand och då tog jag den.

Vad var det sim inte fungerade mellan dig och HV71?

– Jag fick inte göra det jag är bra på…

Det vill säga?

– Den offensiva biten. Jag spelar gärna ”PP” och lite sådant, vilket är sådant som jag tycker sticker ut hos mig. Sen kanske dom hade en annan bild av mig och det får jag köpa.

– När det då kommer en sådan möjlighet så hade vem som helst i hela världen tagit den om den är bättre för dig. Det gjorde jag och jag är superglad över att vara här idag.

“Det mesta är för att Björn är här”

En stor anledning till att Lucas Elvenes valde Leksand stavas Björn Hellkvist.

– Det mesta är för att Björn är här. Jag har haft honom i Oskarshamn och jag gillar honom jättemycket som människa och tränare. Han vet vad han kan få ut av mig och den biten, så jag ser bara att det kan gå uppåt härifrån. Jag har skrivit på för tre år och det känns bra att det inte bara blev ett år så Björn får tid att jobba med mig och jag med honom.

Så här långt har Leksandsanfallaren spelat tre matcher och svarat för ett mål.

– Jag ser inledningen som positiv. Sedan jag kommit hit har jag fått spela jättemycket. Nu har jag bara spelat tre matcher och det tar lite att komma in i det. Det tar tid att bara komma från AHL till SHL och jag har ännu bara spelat totalt sex matcher i SHL sedan jag kom hem. Dessutom har jag bytt lag och även det tar lite mer tid.

– Jag kollar mycket hur dom spelar samtidigt som jag vet hur Björn vill spela och så vidare. Det har varit en tuff start, men det kommer bara kännas bättre och bättre.

Lucas Elvenes. Foto: Ronnie Rönnkvist

Dras med skada: “Piss”

Extra tufft har det såklart varit för Lucas Elvenes att skada sig redan efter tre matcher.

– Piss, faktiskt (skratt). Det första jag tänkte var ”Inte en skada nu”. Det är ändå inte mycket jag kan göra åt sådana saker. Jag får ta det som det är och tänka positivt i stället.

Är du snart tillbaka matchtrupperna?

– Jag sätter inte upp något datum, men jag är alldeles snart tillbaka.

Hur trivs du med att bo i Leksand?

– Jag älskar det. Min tjej älskar det också. Vi båda är från småstäder och vana vid det. Man kan gå till det mesta, ta promenader och det är verkligen jättefint här. Dessutom goa käkställen, så vi trivs superbra.

– Siljans Konditori och Gårdscafét är två ställen vi varit på och som vi gillar jättemycket, avslutar Lucas Elvenes samtidigt som Emil Heineman just avslutat ett tufft fyspass på isen med att ge sin åsikt om vår intervju, vilket ledde till många glada miner och skratt.

TV: "Skellefteå behöver värva minst tre spelare"

Matchrapporter: Straffar avgjorde för Frölunda i bortasegern mot HV 71 Straffar avgjorde när Leksand vann mot Linköping Färjestad slog HV 71 på hemmaplan Jätteskräll när HV 71 besegrade Växjö Leksand vann – efter Carter Campers hattrick