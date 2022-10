San Jose Barracuda har skickat den tidigare Skellefteåmålvakten Strauss Mann till farmarlaget Wichita Thunder i ECHL. Det meddelade klubben på sin hemsida under gårdagen.

Under förra säsongen gjorde Strauss Mann succé i målet för Skellefteå AIK. Totalt blev det 22 spelade matcher, där han registrerade en räddningsprocent på 91,4 procent, och hade ett snitt på 2,19 insläppta mål per match.

Men det blev inget fortsatt spel i Sverige för burväktaren. Istället återvände den 24-årige Mann till Nordamerika, och denna säsong har han nu gjort en match mellan stolparna för San Jose Barracuda i AHL.

Men där blir det ingen fortsättning. I alla fall inte för nu. Under gårdagen meddelade AHL-klubbens general manager Joe Will, via deras hemsida att Mann nu kommer skickas till farmarlagets farmarlag Witchita: Thunder i ECHL.

Den amerikanske målvakten har både meriter från VM och OS, då han förra säsongen fick representera sitt hemland under några matcher under båda turneringarna.

