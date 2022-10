Kvällens match mellan Kristianstad och Tingsryd avbröts i den tredje perioden. Detta efter att att en banger kastats in på isen. Matchen spelade sedan klart, men på ett märkligt sätt.

– Jag kan inte släppa ut killarna på isen, inte kan vi spela under de här formerna, säger Tingsryds tränare Fredrik Glader till Smålandsposten.

– Det kan hända att en tränare eller klubben blir anmälda till disciplinnämnden, säger Erik Ryman, sportchef i Hockeyallsvenskan till C More.

Vid ställningen 5–1 till hemmalaget Kristianstad avbröts matchen mot Tingsryd. Samtidigt som tränarna gav sina spelare instruktioner i samband med ett avbrott kom en högljudd knall från läktarhåll. Domarna började snabbt vinka för att få samtliga spelare att kliv av isen.

Smällen ska ha kommit efter att någon på läktaren kastat in en banger på isen, precis intill Tingsryds målvakt Daniel Rosengren.

Efter smällen utrymdes hemmaläktaren och hallen släcktes ned. Enligt C More ska matchen inte skjutas upp, utan den ska spelas klart under kvällen. Tingsryds tränare Fredrik Glader var verkligen inte nöjd med det hela.

– Det är riktiga jävla popcorn som håller på med sånt här. Riktiga jävla idioter. De kastar en jävla banger mot vår målvakt som landar två tre meter från honom. Snacka om totalt IQ-befriade människor. Fruktansvärt korkade, säger Glader till smålandsposten.

"Det är en bomb som landar inne i en jävla ishall"

När det gäller Rosengren kommer Glader med oroväckande nyheter.

– Han hör ju ingenting, det bara tjuter i öronen. Han sitter därinne och darrar som ett asplöv. Fan, det är en bomb som landar inne i en jävla ishall. Jag är så rasande att jag tamejfan skulle kunna...jag ska inte säga mer. Jag kan inte släppa ut killarna på isen, inte kan vi spela under de här formerna. Det är här en händelse, det är ett arbetsmiljöproblem som har skett. Det är sjukt, säger Glader.

Se situationen här:

Avbrott i matchen mellan Kristianstad och Tingsryd efter en högljudd smäll på läktarplats. pic.twitter.com/2B8Wzy05n1 — C More Hockey (@cmorehockey) October 28, 2022

"Finns det en hockeygud så finns risken att de straffar oss för detta"

Matchen kom till slut igång igen sent under kvällen, men det var inte det vanliga spelet som kom igång. I märkliga scener var det istället Kristianstadspelare som passade runt pucken i egen zon medan Tingsryds spelare radade upp sig på isen och väntade. Matchen spelades helt enkelt av, samtidigt som Kristianstads tränare Mikael Gath intervjuades i C More.

– Det gör ont i hjärtat. Först har vi situationen på läktaren som är fruktansvärd. Vi har kämpat i Kristianstad med att få en bra läktarkultur, vi har verkligen jobbat med det. Och så är det en person som förstör det på det här sättet. Det som sker bakom mig just nu… jag kan inte stå för det. Jag är ledsen, men det går inte. Mitt lag är redo att spela, men jag förstår Tingsryd på ett sätt. Man kan aldrig veta hur andra människor mår och hur de känner. Men finns det en hockeygud så finns risken att de straffar oss för detta. Jag är bedrövad, säger Gath i C More.

Det Gath verkar vara inne på är det Erik Ryman, sportchef i Hockeyallsvenskan sedan fick förtydliga i sändningen. Enligt regelverket kan det bli så att en tränare eller klubb anmäls efter sättet som matchen spelades av.

– Vi har jobbat mot en läktarkultur som vi trodde skulle vara bättre än såhär. Det här är otroligt olyckligt. Vi gör alla grejer rätt för att försöka få igång matchen där nere, men sen har vi ett regelverk vi ska försöka förhålla oss till. Regel 73, som jag lärt mig mer om i kväll. Man ska försöka få ut laget och sen finns det omständigheter i den regeln som gör att matchen ska spelas och man kan få vissa straff. Matchen kom igång till slut och spelades klart, men inte på det sätt som vi vill att den ska spelas, säger Ryman och fortsätter:

– Nu är matchen färdigspelad. Sen kommer vi titta på det här. Det är något som kommer hamna hos tävlingsnämnden och disciplinnämnden på SIF. Vad det blir för komplikationer på det här, det törs jag inte sitta här och säga. Det kan ju hända att en tränare eller klubben kanske blir anmälda till disciplinnämnden. Jag vet inte. Jag har inte pratat med Tingsryd än, säger Ryman i C More.

Märkliga scener i Kristianstad när matchen återupptogs. pic.twitter.com/BAnU0TIPW9 — C More Hockey (@cmorehockey) October 28, 2022

