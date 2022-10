Filip Engarås skrev på ett tvåårskontrakt med AHL-lagetBakersfield Condors tidigare i år. Men nu lånar farmarlaget ut den svenske centern till Fort Wayne Comets i ECHL, meddelar klubben på Twitter.

Roster Moves ⬆️⬇️

Forward Filip Engaras has been loaned from the @Condors. Also, we have released defenseman Aiden Jamieson. pic.twitter.com/3xbBXawkaj