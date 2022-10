Först en skada på Linus Johansson inför och sedan ytterligare en smäll då Theodor Lennström haltade av i kvällens straffvinst mot Malmö. Färjestad kan ha en tuff period framför sig utan sina stjärnor.

– Det ser lite otäckt ut, säger Sanny Lindström i C More.

Färjestad har troligtvis drabbats av nästa stora skadesmäll.

Inför dagens möte med Malmö meddelade klubben att kaptenen Linus Johansson inte skulle komma till spel på grund av en skada. När de klev av isen efter kvällens straffvinst mot Malmö Redhawks är det även med en osäkerhet kring storspelande backstjärnan Theodor Lennströms status.

Efter att 28-åringen noterats för ytterligare en assist i den första perioden, var olyckan framme för Lennström i den andra. När han försökte bryta sig in framför mål tappade han balansen och dundrade in i Malmös målbur med vad som såg ut att vara foten först.

– Han åker in i stolpen när han ska åka in mot mål . Det ser lite otäckt ut, säger Sanny Lindström i C More.

– Vi vet inte hur illa det är, fyller Björn Oldeen på med.

Theodor Lennström haltar ut i omklädningsrummet efter den här smällen🤕 pic.twitter.com/dw9jph1whB — C More Hockey (@cmorehockey) October 27, 2022

Färjestad tappade sin ledning och vid ställningen 1–2 inför trejde perioden gav tränaren Tomas Mitell en kort uppdatering.

– Vet ej (hur det är med honom). Han spelar inte mer i dag, sade Mitell i C Mores sändning.

Färjestad kämpade sig tillbaka till en kvittering och tog matchen mot Malmö till förlängning och sedan straffar. Väl där var det just Färjestad som drog det längsta strået och vann därmed med 3–2.

