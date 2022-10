Tyler Pitlick har hoppat runt en hel del de senaste säsongerna.

Nu skriver han kontrakt med St. Louis Blues – som blir hans sjunde NHL-klubb i karriären.

Inför årets säsong skrev fick Tyler Pitlick provspela hos St. Louis Blues i hopp om att få ett NHL-kontrakt med klubben. Det blev inget kontrakt innan säsongen började men nu står det klart att det blir en lösning mellan Pitlick och Blues.

Klubben meddelar nämligen att parterna har enats om ett kontrakt för årets säsong som är värt 750 000 dollar, vilket är minimilönen i NHL. Samtidigt sätter klubben upp toppforwarden Pavel Butjnevitj på skadelistan.

Tyler Pitlick has signed a one-year contract and Pavel Buchnevich has been placed on injured reserve. https://t.co/YjPZ7WD6jm #stlblues