Jesper Bratt har fått en drömstart på NHL-säsongen. Under natten stod svensken för ytterligare tre poäng i 6-2 segern mot Detroit – och leder nu hela NHL:s poängliga.

– Jag tycker att vi hade en bra intensitet och att alla spelade bra överlag, säger 24-åringen till NHL:s hemsida.

New Jersey Devils blev första lag att besegra Detroit Red Wings under ordinarie tid.

Och som man gjorde det.

När 60 minuter var spelade stod det 6-2 på tavlan till Devils. Stor segerorganisatör var Jesper Bratt. Svensken stod för två mål och en assist i storsegern. Det var vid ställningen 1-1 som 24-åringen spelade fram Jack Hughes till 2-1, innan han själv gjorde 3-1. Han var också den som stängde matchen genom att sätta slutresultatet 6-2.

– Vi var inte glada hur vi spelade senast men vi studsade verkligen tillbaka i kväll, säger den svenske poängkungen till NHL.com efter segern.

Faktum är att Jesper Bratt nu går upp i poängligaledning. Med 12 poäng på sju matcher är säsongsinledningen en av de poängmässigt bästa i hela NHL. Tillsammans med Artemij Panarin och David Pastrnak återfinner man svensken högst upp på tronen.

Oh my godness! What a pass by Jack Hughes! Jesper Bratt has scored and the Devils lead 3-1 against Detroit. pic.twitter.com/WGSneOEAKs