Det var en otäck situation då Leksand gjorde mål samtidigt som Röglemålvakten Christoffer Rifalk inte hade sin mask på sig.

Målet godkändes vilket skapade starka reaktioner – men nu går domarchefen Tomas Thorsbrink ut och försvarar domarnas beslut.

– Domarna har inte gjort fel som många påstår, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Under gårdagens SHL-match mellan Rögle och Leksand inträffade en situation som har blivit väldigt uppmärksammad då Patrik Norén sköt ett stenhårt slagskott som gick i mål samtidigt som Röglemålvakten Christoffer Rifalk inte hade någon mask på sig.

Målet godkändes dock vilket fick många att reagera.

– Det där är jätteläskigt. Jag blev ju instinktivt bara rädd när jag såg att skottet gick där mot en målvakt utan mask, sade C More-experten Sanny Lindström i sändningen och fick medhåll av målskytten själv:

– Jag ser bara att målet är helt öppet, jag hade ingen aning att han inte hade hjälm på sig. Det kunde ha gått illa… Får han den i huvudet är det jättefarligt, sade Patrik Norén till C More.

Otäcka bilderna där Rifalk tappar hjälmen och Leksand gör mål pic.twitter.com/fPiTFoPDX9 — C More Hockey (@cmorehockey) October 25, 2022

“Inte ens en bedömningsbar situation”

Men reglerna säger att det ska vara ett mål då domarna inte behöver blåsa för att målvakten inte har mask på sig om det är en uppenbar målchans. Eftersom det var en Röglespelare som åkte in i Rifalk och gjorde så att han tappade masken gick det inte heller att videogranska situationen, förklarar SHL:s domarchef Tomas Thorsbrink.

– Nu var det inte ens en bedömningsbar situation. Domarna har inte gjort fel, som många påstår. Domarna följde regelboken och gjorde rätt, säger Thorsbrink till Helsingborgs Dagblad.

Enligt Tomas Thorsbrink har liknande situationer hänt tidigare men då har domarna gjort fel genom att blåsa av spelet för att målvakten inte har mask eftersom att motståndarna hade chansen att göra mål.

Det går dock att ifrågasätta om regelverket ska prioritera målchanser före en spelares säkerhet men domarchefen försvarar regeln.

– Det var skönt att Rifalk inte blev träffad. Jag förstår att man tycker det är en farlig situation – och det är det ju också – men regelverket är viktigt att komma ihåg. Det är samma regler i SHL, NHL och internationellt, säger Tomas Thorsbrink.

“Vi gör inga nya regler mitt i säsongen”

Rögles tränare Cam Abbott var rejält irriterad efter situationen och sade också att han hoppades att det skulle leda till en diskussion kring vad som är rätt och fel och öppnade för att ändra regeln så att en målvakt inte ska få skott mot sig när han inte har sin mask på sig.

Enligt Tomas Thorsbrink är det dock inte aktuellt att ändra regeln och om det skulle bli aktuellt så skulle det vara en längre process. Det är nämligen så att IIHF spikar regelverket och sedan får Svenska Ishockeyförbundet besluta om det ska göras avsteg från IIHF:s regler.

– Innan dess har alla lag i SHL möjlighet att komma in med regeländringsförslag. Då processas det i SHL och sen skickas eventuella ändringsförslag vidare. Vi gör inga nya regler mitt i säsongen, säger Thorsbrink till Helsingborgs Dagblad.

TV: "Påminner om Djurgården för ett par år sedan"

