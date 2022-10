Uppgifter: NHL vill spela matcher – i Australien

Tidigare har NHL bland annat spelat matcher i Sverige, Finland och Schweiz. Inom en snar framtid kan ligan även placera matcher i Australien, rapporterar Sportsnets Elliotte Friedman.

Det var under segmentet "32 Thoughts" under helgens Hockey Night in Canada-sändning som Sportsnets insider Elliotte Friedman rapporterade att NHL undersöker möjligheterna att spela NHL-matcher i Australien de kommande åren.

– Någon gång under de två närmaste veckorna kommer NHL att göra en undersökning i Australien. Det är inget bestämt, men jag tror att ligan kollar på att spela ett par matcher där, säger Friedman i programmet.

Nashville Predators och San Jose Sharks inledde sina respektive säsonger genom att spela sina premiärmatcher i Prag, medan Colorado Avalanche och Columbus Blue Jackets kommer att mötas i finska Tammerfors nästa vecka som en del av NHL:s internationella satsning Global Series.

En australisk NHL-spelare

Australien är inget traditionellt hockeyland, men har faktiskt en representant i NHL via St. Louis-forwarden Nathan Walker. 28-åringen är född i Wales, men är uppvuxen i Sydney och började spela ungdomsishockey i landet. Säsongen 2017/18 blev han den första australiska spelaren att spela i NHL, då han debuterade för Washington Capitals.

Australiens herrlandslag är rankade på en 36:e plats i världsrankingen, medans damlandslaget tar plats 33 i sin världsranking. Den här säsongen spelar herrlandslaget i vad som kan kallas för D-VM tillsammans med Kroatien, Spanien, Island, Israel och Georgien.

SVEP: Alla mål från nattens NHL-matcher